SAÜ'den uzman, 15 yaş sınırıyla gençlerin sosyal medyaya savunmasız olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

SAÜ'den uzman, 15 yaş sınırıyla gençlerin sosyal medyaya savunmasız olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
SAÜ\'den uzman, 15 yaş sınırıyla gençlerin sosyal medyaya savunmasız olduğunu söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
SAÜ\'den uzman, 15 yaş sınırıyla gençlerin sosyal medyaya savunmasız olduğunu söyledi
Haber Videosu

Sosyal medya yasasında 15 yaş sınırı gündemdeyken SAÜ'den Doç. Dr., gençlerin beyin gelişimi tamamlanmadığı için sosyal medya risklerine savunmasız olduğunu belirtti. Uzman, beyin gelişiminin 25-30 yaşa kadar sürdüğünü, hızlı içeriklerin dikkat ve odağı olumsuz etkilediğini söyledi.

Çocuk ve gençleri dijital dünyanın risklerinden korumayı amaçlayan yeni sosyal medya yasasıyla birlikte 15 yaş sınırı gündemdeki yerini korurken, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Psikoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Sümeyye Derin, ergenlik döneminde beyin gelişiminin henüz tamamlanmamış olmasının gençleri sosyal medyanın olumsuz etkilerine karşı daha savunmasız hale getirdiğini belirtti.

Sakarya Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Sümeyye Derin, insan beyin gelişiminin 25 ila 30 yaşına kadar devam ettiğini, bu süreçte mantıklı karar verme ve dürtü kontrolünden sorumlu olan prefrontal korteksin gelişimini sürdürürken duygusal ve tepkisel süreçleri yöneten limbik sistemin daha baskın çalıştığını kaydetti. Özellikle 15 yaşın bu açıdan kritik bir eşik olduğuna dikkat çeken Derin, gençlerin bu dönemde sağlıklı karar verme ve eleştirel düşünme becerilerinde zorlandıklarını ifade etti.

"25 yaşa kadar beynimizin gelişimi devam ediyor"

Sağlıklı karar vermeye yarayan prefrontal korteksin bu yaşlarda yeteri kadar gelişmediğini ifade eden Derin, "Özellikle beyin gelişimi açısından bu sürece bakmakta fayda var. Bizlerin çocukluktan itibaren 25 yaşa kadar beynimizin gelişimi devam ediyor. Hatta bazı kaynaklar bunun 30'a kadar sürdüğünü söylüyor. Bu nokta 15 yaşta henüz limbik sistem daha aktif, yani duygular, düşünme, sağlıklı karar verme sistem dediğimiz prefrontal korteksin gelişimi ise hala devam etme sürecinde. Bu noktada sağlıklı karar verme dürtüleri kontrol edebilme eleştirel düşünebilme gibi becerileri henüz prefrontal korteks henüz bu yaşta gelişmediği için maalesef yeterli düzeyde gerçekleştiremiyorlar" dedi.

"Dikkat ve odaklanma anlamında olumsuz etkilenebiliyor"

Uzun süre sosyal medya kullanan bireylerin dikkat dağınıklığı ve odaklanamama sorunları yaşadığına değinen Derin, "Burada özellikle sosyal medya içeriğine ve o ortama baktığımızda dikkatin yönlendirilmesi ve sürdürülmesi açısından bakarsak çok hızlı içerikler var. Bunlar dikkatin sürdürülmesi konusunda oldukça zorlayıcı ortam sunuyor. Bu noktada sosyal medyanın bu hızlı dikkat dağıtan ortamında, gündelik yaşam oradan çok farklı daha yavaş işleyen ve odaklanmayı gerektiren faaliyetler yapmak durumundayız. Özellikle 15 yaş ve öncesi için düşünürsek öğrenmeyi gerçekleştiriyor bu yaştaki çocuklar. İşte satranç öğrenmek, problem çözmek, enstrüman çalmayı öğrenmek. Bunların biri aslında odaklanmayı ve uzun süreli çabayı gerektiren bir durum. Bu noktada çocukların bu tür odaklanma ve uzun süreli çaba konusunda sosyal medyanın olumsuz etkilerinden maalesef dikkat ve odaklanma anlamında olumsuz etkilenebiliyor" diye konuştu.

Ebeveynlere "yargılamayın" uyarısı

Sosyal medyada çocukların karşılaştığı negatif durumlara karşı ebeveynlerin çocukları yargılamaması gerektiğini belirten Derin, "Eğer bir tacizle karşılaştıysa çocuk ve bunu ebeveyniyle paylaştıysa ebeveyni bu noktada 'Sen ne yaptın bakalım, ben sana o kadar söylemiştim. Dikkatli ol' diye gibi yargılayıcı ve eleştirel taraftan yaklaşırsa çocuk bir de orada hayal kırıklığına uğrayabilir ve kendini güvende hissetmeyebilir. Yani bu noktada özellikle ebeveynlerinin özellikle bundan bilgi sahibi olduğunda ekran görüntüsü görselini alması gerekirse hukuki yollara başvurulması, çocuğunu bu noktada bilgilendirmesi onun duygularını anlayan taraftan o korkusunu anlayan ve onunla iş birliği halinde olan sevgisini hala sunan tarafta olması oldukça önemli" şeklinde konuştu.

"Yetenek alanlarına göre faaliyetlere yönlendirmesi önem arz ediyor"

Teknolojinin içine doğan ve internetle büyüyen çocukların günün çoğunu sosyal medyayla geçirdiğini ifade eden Derin, "Şimdi burada ebeveynlerin bahsettiğim gibi sosyal medya çocuğun dünyasında nereye karşılık geliyor. Hangi psikolojik ihtiyaçlarını karşılıyor. Sosyal medya arkadaşlık ilişkisi kurduğumuz bir yer. Aynı zamanda eğlendiğimiz bir yer. Birçok içerik eğlendirici olabiliyor. Aynı zamanda belki de gündemi takip ettiğimiz bir yer. Bu noktada ebeveynler sosyal medyanın getirdiği sınırlamayla birlikte çocukların ilgi alanlarını, yeteneklerini yakından gözlemeleri bu noktada ilgi ve yetenek alanlarına göre faaliyetlere yönlendirmesi önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Sosyal MedyaTeknolojiGüncelSağlıkMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Polis “Alkol haram, içme“ dedi Sürücünün yanıtı bakın ne oldu Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada
e-Devlet’te işlem yapmayan öğrenciler dikkat Son 2 gün e-Devlet'te işlem yapmayan öğrenciler dikkat! Son 2 gün
12:39
İzmir’de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama İtfaiye ekipleri olay yerinde
İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:17
COP31 başladı Bakan Kurum’dan dünyaya “iklim politikası“ mesajı
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı
12:02
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
11:51
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
11:38
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
11:21
Aziz Yıldırım’ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
09:55
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
09:41
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 12:52:07. #.0.2#
SON DAKİKA: SAÜ'den uzman, 15 yaş sınırıyla gençlerin sosyal medyaya savunmasız olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android