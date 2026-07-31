Selendi\'de Gebelik Eğitimi Düzenlendi

Selendi Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen gebelik eğitiminde anne adayları, gebelikten doğuma, bebek bakımından anne sütünün önemine kadar birçok konuda uzman ebelerden eğitim aldı. Programı tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Selendi Devlet Hastanesi, anne adaylarının gebelik sürecini daha bilinçli ve sağlıklı geçirmelerini sağlamak amacıyla gebelik eğitimi programı düzenledi.

Hastanede görev yapan ebeler tarafından verilen eğitimlerde, anne adaylarının gebelik sürecini sağlıklı ve bilinçli bir şekilde geçirmeleri, doğuma güvenle ve en iyi şekilde hazırlanmaları hedeflendi. Eğitim boyunca katılımcıların merak ettikleri konulara yanıt verilirken, yaşadıkları sorunlara yönelik bilgilendirme ve rehberlik yapıldı.

Program kapsamında anne adaylarına gebelik süreci, gebelikte karşılaşılabilecek sorunlar, doğum yöntemleri ve normal doğumun anne ile bebek sağlığı açısından önemi hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Ayrıca doğum öncesi ve sonrası anne beslenmesi, yenidoğan bebek bakımı, anne sütünün önemi ve lohusalık dönemiyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar da uzman ebeler tarafından detaylı şekilde anlatıldı.

Eğitim programının sonunda anne adaylarına katılım sertifikaları takdim edilirken, Selendi Devlet Hastanesi yetkilileri bu tür eğitimlerin anne ve bebek sağlığını desteklemek amacıyla belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.