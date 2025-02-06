Sibirya soğuğu ve hava kirliliği, astım ve KOAH hastaları için çifte tehdit - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Sibirya soğuğu ve hava kirliliği, astım ve KOAH hastaları için çifte tehdit

Sibirya soğuğu ve hava kirliliği, astım ve KOAH hastaları için çifte tehdit

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Yaman, ''Yurdu etkisi altına alan dondurucu soğuklar özellikle astım ve KOAH gibi kronik hastalıkları tetikleyebilir ve solunum güçlüklerine yol açabilir. Soğuk hava dalgası büyük şehirlerde hava kirliliği ile birleştiğinde sağlık üzerinde ciddi tehditler oluşturabiliyor'' uyarısında bulundu.

06.02.2025 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken, uzmanlar bu soğuk havaların akciğer hastalıkları bulunan bireyler için ciddi sağlık riskleri oluşturduğuna dikkat çekiyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Yaman, soğuk havaların solunum yollarını daraltarak oksijen alımını zorlaştırabileceğini belirtti. Bu durumun, astım krizleri, bronş spazmları ve öksürük şiddetinin artmasına yol açabileceğine işaret eden Yaman, soğuk hava dalgasının büyük şehirlerdeki hava kirliliğiyle birleşerek sağlık üzerinde ciddi tehditler oluşturduğuna dikkat çekti.

SOLUNUM DARALIYOR, OKSİJEN DÜŞÜYOR

Prof. Dr. Yaman, soğuk havanın vücutta oksijen alımını zorlaştırarak genel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söyledi. Solunum yollarındaki daralma ve spazmlar, hastaların nefes almasını güçleştirerek yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Sibirya soğuğu ve hava kirliliği, astım ve KOAH hastaları için çifte tehdit

SICAK GİYİSİ VE MASKE KULLANIMI ÖNERİSİ

Prof. Dr. Yaman, akciğer hastalıkları olan kişilerin dışarı çıkmadan önce sıcak tutacak giysiler ve ağız-burun koruyucu maskeler kullanmalarını önerdi. Soğuk havalarda açık havada uzun süre kalmaktan kaçınılmasını ve aniden soğuk havaya maruz kalınmamasını tavsiye etti. Ayrıca, akciğer hastalıkları bulunan kişilerin ilaçlarını düzenli kullanarak aşırı fiziksel aktiviteden kaçınmaları gerektiğini de ekledi.

Sibirya soğuğu ve hava kirliliği, astım ve KOAH hastaları için çifte tehdit

ERKEN MÜDAHALE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Soğuk hava ile birlikte artan öksürük, balgam üretimi veya nefes darlığı gibi belirtiler görülmesi durumunda, vakit kaybetmeden bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yaman, erken müdahalenin sağlık komplikasyonlarını önlemede büyük önem taşıdığını belirtti. Soğuk havaların, akciğer hastalıkları üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini ve erken teşhisin komplikasyonları engelleyebileceğini vurguladı. Prof. Dr. Yaman, soğuk havalarla birlikte risklerin arttığını, ancak basit önlemlerle bu risklerin yönetilebileceğini söyledi. Akciğer hastalıkları bulunan bireylerin sağlıklarını korumak için özellikle soğuk havalarda dikkatli olmaları gerektiğini yineledi.

Hava Kirliliği, Hava Kirliliği, Mustafa Yaman, Hava Durumu, Sibirya, Sağlık, Astım, Astım, Yaşam, Koah, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sibirya soğuğu ve hava kirliliği, astım ve KOAH hastaları için çifte tehdit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cihan CANKAYA:
    Nurettin Sözen belediyeciligi geri geliyor . her an çöp daglarimiza geri kavusabiliriz . yollar zaten patates tarlasi olmus halde. ispark borsada olsa en degerlenen kagit olurdu . hava , su kirliliği simdilik iyidir 3 1 Yanıtla
  • astronot marslı:
    Ruzgarli havada heryer piril piril olur insanlari korkutmayin bu havada hastalik olmaz mikrop kirar bu havalar 0 1 Yanıtla
  • sabri yildiz:
    dikkatli olun 0 0 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    Sibitya alçak basıncı geldi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 04:40:52. #1.13#
SON DAKİKA: Sibirya soğuğu ve hava kirliliği, astım ve KOAH hastaları için çifte tehdit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.