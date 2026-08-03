Sıcak Havalar Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor

Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Doğan, sıcak havaların özellikle kalp ve damar hastalığı olan bireyler için daha fazla risk taşıdığını söyleyerek, "Sıcakla birlikte hem vücudun hem de kalbin iş yükü artıyor" dedi.

"Sıcaklarda ölümlerin büyük kısmı kardiyovasküler hastalıklardan"

Sıcak havalarda meydana gelen ölümlerin büyük kısmını kardiyovasküler hastalıkların oluşturduğunu söyleyen Yasemin Doğan, "İklim değişikliğiyle birlikte artık sıcak havaları olduğundan daha şiddetli, daha uzun süreli hissediyoruz. Buna bağlı olarak da artan ölüm haberlerini hepimiz artık dünya haberlerinden de izlemekteyiz. Özellikle sıcak havalara bağlı ölümlerin çok büyük bir kısmını kardiyovasküler hastalıkların oluşturduğunu görüyoruz. Sıcak havalarla birlikte özellikle kalp damar hastalığı olan bireylerin sağlıklı bireylere göre de yapılan çalışmalarda 7 kat daha fazla ölüm oranının olduğu tespit edilmiş. Sıcak havalarla birlikte vücudumuzda ne oluyor, kalbimizde ne değişiyor? Vücudumuz kendini soğutmak zorunda kalıyor. Bunun için de damarlarda genişleme ve terleme meydana getiriyor. Bunun sonucu olarak da kalp daha çok çalışıyor, daha çok kan pompalamak zorunda kalıyor. Ayrıyeten de terlemeyle birlikte sıvı ve mineral kayıpları yaşıyoruz. Buna bağlı olarak halk arasında kanda koyulaşma yani pıhtılaşmaya eğilim artabiliyor, tansiyon düşüyor ve kalbin iş yükü daha da fazla artıyor. Bu da kalp damar hastalıkları için bir risk faktörü oluşturuyor" dedi.

"Çarpıntı, baş dönmesi gibi durumlarda zaman kaybedilmemeli"

Doç. Dr. Doğan, kalp damar hastalığı olan kişilerin belirli durumlarda zaman kaybetmeden bir uzmana görünmesi gerektiğini söyleyerek, "Hangi sağlık sorunlarını görebiliriz? Bu hastalarda kalp krizi gibi önemli ciddi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Bununla birlikte kalp yetmezliği hastalarının durumlarında kötüleşme, ritim bozuklukları, bayılma, tansiyon düşmeleri, halk arasında inme olarak tarif edilen serebrovasküler hastalıkları görebiliyoruz. Hatta aşırı sıcaklara bağlı ani kalp durması bile yaşanılabiliyor. Hangi belirtiler bizim için önemli? Eğer kişide şiddetli bir göğüs ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi, baygınlık hissi, bilinç değişikliği meydana geliyorsa zaman kaybetmeden mutlaka erken bir şekilde sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir. Kimler daha fazla risk altında? Özellikle 65 yaş üstü olan, kalp yetmezliği olan, koroner arter hastalığı olan, diyabeti olan, hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği olan, obez hastalar ve açık alanda çalışan hastalar daha fazla risk oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"Susamayı beklemeden su içilmeli"

Sıcaklardan korunmak için susama beklemenden sık sık su tüketilmesi gerektiğini söyleyen Yasemin Doğan, "Kendimizi korumak için ne yapabiliriz? Özellikle susamayı da beklemeden gün içerisinde düzenli aralıklarla mutlaka sıvı tüketmemiz gerekiyor. Sıcağın en hissedildiği saat 11 ile 16 arasında dışarı çıkılmamasını öneriyoruz. Ağır egzersizlerden kaçınılmalı, spor yapılacaksa da sabah erken saatlerde ya da akşam hava serinledikten sonra yapmamız gerekiyor. Açık renkli pamuklu kıyafetler tercih etmemiz gerekiyor. Aşırı kafein ve alkol tüketiminden bu dönemde mutlaka kaçınmamız gerekiyor. ve özellikle bizim için tansiyon hastaları ve kalp yetmezliği hastalarının kullandığı idrar söktürücülerde düzenleme yapılması gerekebilir. Bunu kesinlikle kendi başlarına yapmamalarını, mutlaka hekimlerinin görüşünü alarak yapmalarını öneriyoruz. Sıcakla birlikte hem vücudumuzun iş yükü hem de kalbimizin iş yükü artıyor. Ancak çeşitli önlemler alarak hem kalbimizi hem de kendi sağlığımızı koruyabiliriz" dedi.