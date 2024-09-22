Sigarada Yeni Hile: Katran Gizleniyor - Son Dakika
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Sağlık

Sigarada Yeni Hile: Katran Gizleniyor

Uzmanlar, sigara üreticilerinin katranı gizleyerek içimi kolaylaştırdığını belirtiyor.

22.09.2024 04:00
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'Sigarada yeni hile: Amaç katranı gizleyerek bırakmayı önlemek'

SAMSUN - Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, sigara üreticilerinin sigara içildikten sonra ortaya çıkan zifti gizlemek amacıyla sigaranın izmarit kısmını karton ile daha da uzattıklarını belirterek, "Bu yeni hile, sigara dumanına daha tübüler lineer akım oluşturarak, daha doğrusal olarak akciğere daha fazla ulaşmasına neden oluyor. Kişi daha fazla kanserojen maddeleri ve katranı alarak daha fazla ölümcül tehlikeye maruz kalıyor" dedi.

"Türkiye dünyada sigara tüketiminde zirveyi bırakmıyor"

Sigaradaki şekil değişikliğinin tehlikeyi arttırdığını ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Özkaya, " Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyanın en hızlı yayılan ve en uzun süren salgını olarak ifade ettiği sigara, tüm dünyada ve ülkemizde en yasal ölümcül madde haline gelmiştir. Son yıllarda sigara içme alışkanlığı, gelişmiş ülkelerde azalmakta iken, gelişmekte olan ülkelerde tüketimi her geçen yıl artış göstermektedir. Toplumsal, ekonomik ve sosyokültürel etmenler nedeniyle nikotin bağımlılığı sık gelişebilmekte ve Türkiye'de sigara başlama yaşının 10-11 sınırına indiği tahmin edilmektedir. Bugün biliyoruz ki Türkiye dünyada sigara tüketiminde zirveyi bırakmıyor. Yapılan araştırmalarda Türkiye'nin kişi başına düşen ortalama günlük sigara tüketim adedi sayısında 17,1 ile dünya birincisi. Bu rakamın Yunanistan'da 15.7, İsrail'de, 15.5 ile Japonya ve Avusturya'da 15.4 adet olduğu açıklandı" diye konuştu.

"Sigaradaki yeni tehlike"

Sigaranın içerdiği katrandan dolayı sigara içildikten sonra, sigaranın izmarit kısmında ziftin ortaya çıktığını ve bundan dolayı içen kişilerin tiksinmemeleri için sigara üreticilerinin farklı bir yol denediğine dikkat çeken Özkaya, "Sigara üreticileri bir dal sigara içildikten sonra, katranın izmarit üstünde bıraktığı bu sarı-kahverengi zift, kullanıcıların görüp tiksinerek sigarayı bırakmasını önlemek ya da sigaranın bu izmarit kısmından ellere bulasan ziftin, ellerde leke bırakmasını istemeyen kullanıcıların sigaradan uzaklaştığını gördükçe bir hileye başvurdular. Yeni sigaralarda, bu izmarit kısmını, yani sigaranın ziftini gösteren filtre kısmını daha derine gömerek, kullanıcıların bu zifti görmelerini ve ellerine buluşarak tiksinmelerinin önüne geçmek için, sigara üzerinde değişik bir dizayn geliştirdiler. Şu an bu izmarit kısmı, sigaraların daha derinde ve görünmeyecek şekilde, uzatılmış izmarit ile karton sonlanma yaparak kullanıcıların bu tabloyu görmelerine engel oluyorlar. Ama bu yeni hile, sigara dumanına daha tübüler lineer akım oluşturarak, daha doğrusal olarak akciğere daha fazla ulaşmasına neden oluyor ve bağımlı kişi sigaradan her nefes çekisinde sadece daha fazla nikotin alarak daha çok keyif almasının yanında, daha fazla kanserojen maddeleri ve katranı alarak daha fazla ölümcül tehlikeye maruz kalıyor. Bu daha hızlanan ve tübüler lineer akim haline gelen sigara dumanı akciğerlerimizin üst loblarına daha çok ulaşıyor ve bu katran görünümü artık akciğer tomografilerinde daha belirgin olarak görüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sigarada Yeni Hile: Katran Gizleniyor - Son Dakika

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