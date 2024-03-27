Silifke Devlet Hastanesi'nde Anjiyografi Laboratuvarı Hizmete Başladı - Son Dakika
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Sağlık

Silifke Devlet Hastanesi'nde Anjiyografi Laboratuvarı Hizmete Başladı

Silifke Devlet Hastanesi\'nde Anjiyografi Laboratuvarı Hizmete Başladı

Silifke Devlet Hastanesi'nde açılan Anjiyografi Laboratuvarı, 25 Mart'ta hizmet vermeye başladı. Başhekim Uzman Dr. Ali Güngör, laboratuvarın Silifke'nin yanı sıra çevre ilçelerden gelecek hastalara da hizmet vereceğini belirtti. Böylece vatandaşların Mersin'e gitmesine gerek kalmayacak.

27.03.2024 15:49
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Silifke Devlet Hastanesi'nde Anjiyografi Laboratuvarı hizmet vermeye başladı.

Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ali Güngör ve hastanede görev yapan doktorlar 25 Mart'ta hizmete başlayan Anjiyografi Laboratuvarı'nı ziyaret etti.

Burada yaptığı açıklamada Güngör, anjiyografi cihazıyla 3 hastayı tedavi ettiklerini söyledi.

Bu laboratuvarın Silifke'nin yanı sıra Mut, Gülnar, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinden gelecek hastalara da hizmet vereceğini ifade eden Güngör, vatandaşların rahatsızlıklarında Mersin'e kadar gitmesine gerek kalmayacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Silifke Devlet Hastanesi'nde Anjiyografi Laboratuvarı Hizmete Başladı - Son Dakika

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