Silifke Devlet Hastanesi\'nde Anjiyografi Laboratuvarı Hizmete Başladı

Kadir İnanır Yoğun Bakımda Tedavi Ediliyor

Sanatçı Kadir İnanır, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde rahatsızlanarak yoğun bakıma alındı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın tedavisinin devam ettiğini ve sonuçların olumlu olduğunu açıkladı. İnanır'ın bilinci açık ve motor hareketleri iyi. Tedavi süreci temkinli bir şekilde ilerliyor ve konuşma süreci için bekleniyor.