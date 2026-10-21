Silopi'den Elazığ'a helikopter ambulansla sevk edilen bebek tedaviye alındı - Son Dakika
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Silopi'den Elazığ'a helikopter ambulansla sevk edilen bebek tedaviye alındı

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Silopi\'den Elazığ\'a helikopter ambulansla sevk edilen bebek tedaviye alındı
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Silopi Devlet Hastanesinde tedavisi sürdürülen bebek, sağlık durumunun hassasiyeti üzerine Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Bebeğin ileri tetkik ve tedavisine başlandığı öğrenildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde tedavi gören bebek hasta helikopter ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Silopi Devlet Hastanesinde tedavisi ve takibi sürdürülen minik bebeğin, sağlık durumunun hassasiyeti üzerine daha donanımlı bir merkeze sevk edilmesine karar verildi. Zamanla yarışan sağlık ekipleri, bebeğin en hızlı ve güvenli şekilde naklinin sağlanması amacıyla hava ambulansı talep etti. Kısa sürede bölgeye ulaşan Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulansa alınan bebek, uzman sağlık personelinin nezaretinde Elazığ'a sevk edildi. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine ulaştırılan minik hastanın ileri tetkik ve tedavisine başlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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