Sinop’ta prostat kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı
Sinop’un Erfelek ilçesinde 15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Sinop'un Erfelek ilçesinde 15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Erfelek Şehit Dr. Mehmet Turan Yazlak İlçe Devlet Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte, prostat kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.
Hastanenin eğitim hemşiresi tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmede prostat kanserine ilişkin risk faktörleri, düzenli sağlık kontrollerinin önemi ve erken tanının hastalıkla mücadeledeki rolü anlatıldı.
Etkinlik kapsamında hastalara, hasta yakınlarına ve personele bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.
Hastane yetkilileri, prostat kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı olabileceğini belirterek vatandaşlara düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.
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