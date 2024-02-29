Sivas\'a hizmet verecek ambulans helikopter geldi

Sağlık

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4 ile hizmet verecek olan ambulans helikopter Sivas'ta

SİVAS - Sivas'ın yanı sıra Tokat, Giresun ve Erzincan'a hizmet verecek olan ambulans helikopter, Sivas'a geldi.

Türkiye'nin en büyük 2'nci yüz ölçümüne sahip olan ve 16 ilçesi, bin 234 köyü ile çok sayıda yerleşim bölgesi bulunan Sivas'a Sağlık Bakanlığı tarafından yeniden ambulans helikopter tahsis edildi. Sivas, Tokat, Giresun ve Erzincan illerini de kapsayacak alanda faaliyet gösterecek olan ambulans helikopter, bugün Sivas'a geldi. Acil durumlarda ve durumu ağır olan hastaların daha hızlı hastaneye getirilmesi amaçlanan ambulans helikopter, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan helikopter pistine indi. Ambulans helikopteri Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek'in yanı sıra Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü karşıladı.

Burada konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, "İlimizde sağlık hizmetlerini daha da yukarıya taşıyacak önemli bir hizmeti halkımızın istifadesine sunmuş durumdayız. Ambulans helikopterimiz Sivas'ımızda hizmete başlamış durumda. Bu helikopter sadece ilimize hizmet etmeyecek. Aynı zamanda Tokat'ın tamamına, Giresun'un ve Erzincan'ın bir bölümüne hizmet edecek. Sivas; geniş bir coğrafya. Coğrafi olarak Türkiye'nin ikinci büyük ili. Acil vakalarda hastalarımızı hastanelerimize yetiştirmekte zorlanıyorduk. İnşallah bu hizmet sayesinde acil vakalarda hastalarımız çok daha hızlı bir şekilde hastanelere yetiştirilecek. Belki de böylece birçok can kaybının önüne geçilmiş olacak" dedi.

Ambulans helikopterin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise şu ifadelere yer verdi:

"Ambulans helikopterimiz şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun. Son 20 yılda şehircimizde sağlık alanında önemli yatırımlar oldu. Hastane sayısından yatak kapasitesine, ameliyathanelerden modern özle hastane ayarındaki hastaneleri şehrimize kazandırıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı gereği insanımıza hizmet edecek her projeyi ilimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz, bunun mücadelesini veriyoruz. Ambulans helikopterimiz artık Sivas ve bölgenin hizmetinde olacak. Kazasız belasız inşallah Sivas'a hizmet edecek. Sağlık Müdürümüzün şahsında tüm ekibine teşekkür ediyoruz. Sivas'a hizmet noktasında ne gerekiyorsa hep birlikte kazandırmaya devam edeceğiz."