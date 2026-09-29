Sivas İl Sağlık Müdürlüğü 5.5 milyon TL'lik mobil acil sağlık aracını tanıttı - Son Dakika
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Sivas İl Sağlık Müdürlüğü 5.5 milyon TL'lik mobil acil sağlık aracını tanıttı

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Sivas İl Sağlık Müdürlüğü 5.5 milyon TL\'lik mobil acil sağlık aracını tanıttı
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Sivas İl Sağlık Müdürlüğü envanterine katılan 5.5 milyon TL'lik mobil acil sağlık operasyon merkezi aracı hizmete başladı. Afet, acil durum ve uzun süreli saha görevlerinde operasyon yönetimi, koordinasyon ve haberleşme için kullanılacak.

Sivas'ta İl Sağlık Müdürlüğü envanterine katılan Mobil Acil Sağlık Operasyon Merkezi Aracı'nın tanıtımı yapıldı. 5.5 milyon TL maliyetle hazırlanan aracın, muhtemel afet, acil durum ve uzun süreli saha görevlerinde operasyon yönetimi, koordinasyon, haberleşme, toplantı ve karar destek faaliyetlerinde kullanılması hedefleniyor.

Sağlık yatırımları çerçevesinde Sivas İl Sağlık Müdürlüğü envanterine katılan Mobil Acil Sağlık Operasyon Merkezi Aracı, hizmete başladı. 7 kişilik toplantı ve kriz yönetim alanı, operatör/kontrol ünitesi, uydu internet ve haberleşme sistemleri, görüntüleme ve video konferans sistemleri, teleskopik mast ve PTZ kamera sistemi, bağımsız enerji altyapısı, iklimlendirme, dış aydınlatma ve merkezi kontrol-otomasyon sistemleri ile donatılan araç, özellikleri ile Türkiye'nin en donanımlı aracı konumunda bulunuyor. Mobil Acil Sağlık Operasyon Merkezi Aracı; afet, acil durum ve uzun süreli saha görevlerinde operasyon yönetimi, koordinasyon, haberleşme, toplantı ve karar destek faaliyetlerinin sahada etkin şekilde yürütülmesini amaçlıyor.

Sağlık hizmeti kesintisiz sunulacak

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu, "Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz özellikle bizim mobil operasyon aracımızı o tatbikatta istedi. Bilindiği üzere Tokat bölgesi de acil sağlık hizmetlerinin koordinasyonunda bize bağlı. Tabii bu yalnızca Sivas ve Tokat ile sınırlı değil; ülkemizin herhangi bir noktasında, Allah korusun bir afet durumu yaşandığında biz bu araçlarımızla olay yerine giderek sağlık hizmetinin kesintisiz sunumuna ve yönetimine doğrudan katkı sağlayacağız" dedi.

Türkiye'nin en aktif ambulans helikopteri

Sivas Ambulans Helikopter Merkezi Sorumlu Kaptan Pilotu Taner Şentürk ise 29 Şubat 2024'ten bu yana kentte görev yaptıklarını belirterek, "Bin 500 saatin üzerinde uçuş yaparak bin 500'ü aşkın hastayı merkezimize naklettik. Havada 2,5 ila 3 saat kalabilen helikopterimiz ve sağlık ekibimizle, gün doğumundan gün batımına kadar ilçelerimizden ve kırsaldan merkeze günlük ortalama 3-4 kritik hastanın sevkiyatını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivas İl Sağlık Müdürlüğü 5.5 milyon TL'lik mobil acil sağlık aracını tanıttı - Son Dakika
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