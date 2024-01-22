Sömestir Tatili Diş Kontrolleri İçin Uygun Zaman

Sömestir tatilinin özellikle okul döneminde diş bakımını ihmal eden ve yeterli özveriyi gösteremeyen çocukların diş kontrolleri için en uygun zaman olduğunu vurgulayan Pedodonti Uzmanı Dt. Merve Mandal, "Ebeveynlerin çocuklarının diş sağlığını ihmal etmemeleri için tatil programlarına mutlaka diş kontrolünü de eklemeleri gerekir" dedi.

Çocukların hem genel sağlık hem de estetik açıdan iyi bir yaşam sürdürebilmeleri için ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi, düzenli aralıklarla kontrollerinin yapılması önem kazanıyor. Çocuklara erken yaşta diş sağlığı hakkında bilgi vermek ve doğru ağız ve diş bakımını öğretmenin onların sağlığı açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çeken İstinye Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Merkezi İSÜ Dent'ten Pedodonti Uzmanı Dt. Merve Mandal, dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.

Özellikle okul döneminde diş bakımını ihmal eden, yeterli özveriyi gösteremeyen çocuklar için sömestir tatilinin diş kontrolleri için en uygun zaman olduğunu vurgulayan Dt. Merve Mandal, bu yüzden ebeveynlerin çocuklarının diş sağlığını ihmal etmemeleri için tatil programlarına mutlaka diş kontrolünü de eklemelerini önerdi.

ÇÜRÜK OLUŞUMUNU ÖNLEYİCİ UYGULAMALAR

Çürük oluşumunun ağzımızda bazı şeylerin ters gittiğinin işareti olduğunu dile getiren Dt. Mandal, çürüklerin tamamen engellenemeyebileceğini ancak çürük oluşumunu önlemeye yönelik bazı uygulamalar bulunduğunu belirterek bunları şöyle açıkladı:

"Fissür örtücüler: Fissür örtücüler, dişleri çürüdükten sonra dolgu yapmak yerine dişlerin çürümesin önüne geçmeye yardımcı olan bir uygulamadır. Süt ve sürekli dişlerin çiğnemeye yüzeylerinde girintili-çıkıntılı-çukurcuklu alanlar vardır. Bu bölgelerde diş fırçasının kılları tam olarak ulaşamaz ve temizlenemez, bu yüzden çürük oluşumu için elverişli bölgedir. Çürükler çoğunlukla bu bölgelerde oluşur. Fissür örtücüler dolgu yapısına benzer bir maddedir. Bu uygulama ile dişlerdeki bu çukurcuklu alanlar doldurulur ve daha temizlenebilen alan yaratıldığı için çürük oluşumunun önüne geçmiş olur.

Fluorid uygulaması: Çocuk diş hekimi muayenesinde çocuğunuzun yaşı, çürük sayısı ve yeni çürük oluşturma riski, beslenme biçimi gibi etkenler göz önünde bulundurularak fluorid tedavisinin gerekliliğine ve uygulama sıklığına karar verilmektedir.

Diş fırçalama: Çocukların düzenli olarak dişlerini fırçalamaları, aynı zamanda motor fonksiyonları gelişene kadar (7-8 yaş) fırçalama sırasında ebeveyn desteği etkili fırçalama açısından oldukça önemlidir. Böylece düzenli ve doğru bir şekilde fırçalama ile çürük oluşumu engellenebilir."

"2.5-3 YAŞINDA KENDİ KENDİNE DİŞ FIRÇALAMAYA TEŞVİK EDİLMELİ"

Diş fırçalama ve macun seçiminin önemine değinen Dt. Mandal, şu bilgileri paylaştı:

"Çocukların dişleri ilk çıktığında (ortalama 6 ay civarı) parmak fırçaları yardımıyla fırçalamaya başlanmalıdır. Fırçalama alışkanlığı kazandırabilmek için ise ebeveyn desteğiyle 2,5-3 yaşlarında kendi kendine fırçalamaya teşvik edilmeli. Bu yaşlarda önemli olan bu alışkanlığı kazandırmak için fırçalamayı sevdirmektir. Çocukların diş ve diş etleri yetişkinlerden çok daha hassas olduğundan kullanılan ürünün mutlaka bu hassas yapıya uygun olması gerekmektedir. Çocuğun ağız büyüklüğüne uygun ve yumuşak kıllı fırçalar tercih edilmelidir. Diş macunu seçiminde de dikkatli olmak önemlidir. Yaş grubuna göre macunlar tercih edilmelidir. 2 yaşa kadar pirinç tanesi şeklinde, 2-6 yaş arası bezelye büyüklüğünde, 6 yaştan büyük çocuklarda ise fırça boyu kadar macun kullanılabilir."

"BERABER DİŞ FIRÇALAYIN, EĞLENCELİ HALE GETİRİN"

Dt. Mandal, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak için önerilerini şu şekilde sıraladı:

"Çocuklar dişlerini fırçalarken ebeveynleri de kendi dişlerini fırçalamalıdır. Beraber diş fırçalamak onların öğrenmesi için önemli bir yer tutar.

Birbirinden farklı diş fırçaları alın. Her defasında başka bir diş fırçası seçmesini önerin. Bu çocuğunuzun diş fırçalama isteğini ve motivasyonunu olumlu yönde etkileyecektir.

Diş fırçalama panosu da çocukların dikkatini çekecektir. Her fırçalamadan sonra pano üzerine renkli simgelerle işaretleme yapıldığı zaman çocuğun diş fırçalama alışkanlığı kazanması daha kolay olacaktır.

Hemen hemen 2 dakikalık bir fırçalama yeterlidir. Bu durumu kum saati, kronometre vb. ile eğlenceli hale getirebilirsiniz."