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Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı

09.02.2022 23:02
Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da koronavirüs testi pozitif çıktı.

2 yıldan bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalanmıştı. Şimdi ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Siyaset camiasından peş peşe geçmiş olsun mesajı geldi.

BAKAN NEBATİ'DEN PAYLAŞIM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un COVID-19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim acil şifalar versin." dedi.

ÇELİK'TEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Murat Kurum, Milli, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika
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