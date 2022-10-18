Son dakika haber: Doktorun önerisini reddeden hasta ölümden döndü: "Herkes benim kadar şanslı olmayabilir" - Son Dakika
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Son dakika haber: Doktorun önerisini reddeden hasta ölümden döndü: "Herkes benim kadar şanslı olmayabilir"

18.10.2022 14:24

Son dakika gelişmesine göre Doktorun önerisini reddeden hasta ölümden döndü: "Herkes benim kadar şanslı olmayabilir"VAN Van'da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve doktorun anjiyo önerisini kabul etmeyerek hastanenin çıkış kapısında kalbi duran hasta, elektroşok müdahaleyle ölümden döndü.

Doktorun önerisini reddeden hasta ölümden döndü: "Herkes benim kadar şanslı olmayabilir"

VAN Van'da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve doktorun anjiyo önerisini kabul etmeyerek hastanenin çıkış kapısında kalbi duran hasta, elektroşok müdahaleyle ölümden döndü.

Van'da yaşayan ve geçtiğimiz günlerde kalp ağrısı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine giden 57 yaşındaki Abdulmenaf Öner'in elektrokardiyografi ve ekokardiyografi sonuçlarından şüphelenmesi üzerine uzman doktora yönlendirildi. Hastayı muayene eden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre, kalbin sol tarafını besleyen damarda kasılma kusuru tespit ederek, hastaya acil olarak anjiyo yapılmasını önerdi. Ancak uzman doktorun önerisini reddeden hasta, hastaneden ayrıldığı sırada kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Doktorların kalp masajı ve elektroşok müdahalesinin ardından kalbi yeniden çalışan hastaya daha sonra anjiyo yapıldı. Sol kalp damarının tamamen kapalı olmasından dolayı stent takılan hasta, 3 günün ardından sağlığına kavuşarak hastanede taburcu edildi.

"Bir saatlik gecikme ömrünüzden 10 yıl eksiltebilir"

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, kalp krizi durumunda kendileri için zamanla yarış olduğunu belirtti. Her geçen dakikanın hasta için hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizen Başhekim Sarıkaya, "Kalp krizi şüphesiyle hastaneye gelen hastaya doktorlar anjiyografi önerdiğinde hızlı bir şekilde karar verilmelidir. Bir saatlik gecikme ömrünüzden belki 10 yıl eksiltebilir. Bölgemizde bazen aile büyükleri veya çocuklar bekleniyor. Bu tür durumlarda hızlı karar vermek gerekiyor. Kalp merkezimizde 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak kalp krizi ve acil hastalara müdahale edilmektedir" dedi.

"Kapıdan çıkar çıkmaz kalbinin durabileceğini söyledim"

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan İmre ise kalbi besleyen damarda tespit edilen rahatsızlıktan dolayı hastaya anjiyo önerdiğini, ancak hastanın bunu kabul etmeyip eve gidip daha sonra geleceği yönünde kendisine dönüş yapıldığını söyledi. İmre, "Ben bu hastalığın dakikalar içerisinde kötüleşebileceğini ve kapıdan çıkar çıkmaz kalbinin durabileceğini söyledim. Ancak hastayı ikna edemedik. Hasta yanımdan ayrıldı. Acilde kan sulandırıcı iğnesi yapıldıktan sonra hastane çıkış kapısına yönelirken kalbi durmuş ve oracıkta yığılmış. Haber gelmesi üzerine ben de aşağı indim. Kalp masajı ve elektroşok tedavisi uyguladık. Sonrasında ise hastanın kalbi tekrar çalıştı. Acilden tekrar hastayı yukarı çıkardık ve anjiyosunu yaptık. Kalbin sol tarafındaki damar yüzde 100 kapalı çıktı ve oraya stent taktık. 10 dakika içinde hastanın stendini bitirmiş olduk. Hasta sağlıklı bir şekilde yoğun bakımdan çıktı. 3 gün sonra ise hastamızı taburcu ettik" diye konuştu.

"Eve gitseydi geri dönmesi imkansızdı"

Göğüs ağrısı ve kalp krizi şüphesiyle acile başvuran hastalara bir çağrıda bulunan İmre, sözlerini şöyle sürdürdü: "Acil veya kardiyoloji uzmanı, hastaya anjiyografi önerildiğinde doktorumuzu dinlememiz lazım. Bu hastamız çok kısmetliydi. Bu hastamız eve gitseydi ya da minibüsteyken kalbi durması durumunda geri dönmesi imkansızdı. Çünkü orada elektroşok cihazı yok ama hastane ortamında kalbi durduğu için bu hastamız çok şanslıydı. Geçmişte bu tip acı tecrübemiz oldu. Anjiyo önerdiğimiz halde kabul etmeyip evde veya yolda vefat eden hastalarımız oldu. Doktorumuz anjiyo öneriyorsa, anjiyomuzu olalım."

"Herkes benim kadar şanslı olmayabilir"

Doktorun anjiyo önerisini reddettiğini dile getiren Abdulmenaf Öner isimli hasta da, "Doktorumuzu çekinerek reddettik. Çünkü daha önce böyle bir olay başımıza gelmemişti. Doktorumuz saatlerin ve dakikaların çok önemli olduğunu söyledi. Ancak bizler de 1-2 gün sonra gelelim dedik. O sırada hastane kapısında kalbim durmuş ve düşmüşüm. Kalp masajı ve elektroşokla beni hayata döndürmüşler. Doktorlarımız bir şey önerdiği zaman mutlaka uygulamamız lazım. Herkes benim kadar şanslı olmayabilir. Verilmiş bir sadakam varmış. Doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarına minnet borcum var" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Van, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son dakika haber: Doktorun önerisini reddeden hasta ölümden döndü: 'Herkes benim kadar şanslı olmayabilir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Doktorun önerisini reddeden hasta ölümden döndü: "Herkes benim kadar şanslı olmayabilir" - Son Dakika
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