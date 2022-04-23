Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 654 oldu - Son Dakika
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Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 654 oldu

23.04.2022 21:29
Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 654 oldu

Son dakika gelişmesine göre 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 137 bin 853 testte 2 bin 654 vaka tespit edildi. 16 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 524 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 137 bin 853 testte 2 bin 654 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 524 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,14, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,43 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 811 bin 832, 2'nci dozda 53 milyon 25 bin 218 ve 3'üncü dozda 27 milyon 731 bin 96 olmak üzere 147 milyon 423 bin 229 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 654 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 654 oldu - Son Dakika
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