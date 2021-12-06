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Son dakika haber: Trakya'da vakalar yükseliyor - Son Dakika

Son dakika haber: Trakya'da vakalar yükseliyor

06.12.2021 15:03

Son dakika haber: - Trakya'da vakalar yükseliyor Edirne ve Kırklareli vakaların en çok arttığı iller arasında ilk 10'da Vatandaşlardan aşı olun çağrısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 20-26 Kasım'da açıkladığı verilere göre Edirne ve Kırklareli vakaların en çok arttığı iller arasında ilk...

- Trakya'da vakalar yükseliyor

Edirne ve Kırklareli vakaların en çok arttığı iller arasında ilk 10'da

Vatandaşlardan aşı olun çağrısı

KIRKLARELİ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 20-26 Kasım'da açıkladığı verilere göre Edirne ve Kırklareli vakaların en çok arttığı iller arasında ilk 10'da yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüsü vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre söz konusu tarihler arasında 308,51 olan Kırklareli 379,83'e yükselirken Edirne 159,16'den 212,13'e yükselerek vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer aldı. Tekirdağ ise 100 bin kişide görülen vaka sayısı 262,61'den 288,14'e yükseldi. Edirne'de cadde ve sokaklarda maskesiz gezen vatandaşlar görüntülendi.

Kırklarelili Mevlüt Tunç herkesi maske takmaya ve aşı olmaya davet ettiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu verilere göre Trakya bölgemizde korna virüsünün arttığı şeklinde bir bilgi var, Sağlık Bakanımız açıkladı. Bu konuyla ilgili vatandaşlarımız biraz daha dikkatli olması lazım, maskelerini takması lazım, aşı olmayanların aşı olması lazım. Bu şekilde hastalığı hafif şekilde geçirmek lazım. Bir vatandaş olarak aşıyı tavsiye ediyorum. Ben üç tane aşı oldum. Zaten bu bilim tarafından yapılan deneylerle, çalışmalarla oluşan bir şey. Bu konuyla ilgili herhangi bir tereddütte gerek yok. Aşısız virüsü yenmek kolay değil" dedi.

Trakya'da vakaların arttığını ve en çok Kırklareli'nde arttığını dile getiren Edirne esnaflarından Emre Nurlu, "Bizde televizyonlardan seyrediyoruz Trakya'da vaka sayılarının arttığını duyuyoruz. Kırklareli'nde vakaların arttığını duyuyoruz. Tedbirli olmakta fayda var, maske takmayı tavsiye ediyorum. Herkesin maskesini takmasını istiyorum. Bazı vatandaşlar maskesiz geziyor. Kapalı alanlarda pek durmamamız gerekiyor, kalabalıktan uzak durmamamız gerekiyor. Maske ve aşılanma çok önemli bir tedbir herkes maskesini taksın aşısını olsun" şeklinde konuştu.

İnsanlar aşı olduktan sonra biraz rahatlamaya başladıklarını ifaden eden Edirneli vatandaş, "Sanki aşı olduktan sonra korona, covid-19 bulaşmayacakmış gibi davranıyorlar. Sosyalleşmenin fazla olduğunu ve sosyalleşme ortamında maskelerin indirildiğini düşünüyorum. O yüzden insanlarımız maskelerine biraz daha dikkat ederlerse, hijyenine dikkat ederlerse bu konuyu daha kolay atlatacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: Trakya'da vakalar yükseliyor
Son dakika haber: Trakya'da vakalar yükseliyor
Son dakika haber: Trakya'da vakalar yükseliyor
Son dakika haber: Trakya'da vakalar yükseliyor

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Edirne, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber: Trakya'da vakalar yükseliyor - Son Dakika


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