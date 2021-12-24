Son dakika haberi... Erzincan'da sağlık çalışanları ve öğrenciler trafik kazalarına etkin müdahale için tatbikat yaptı - Son Dakika

Erzincan'da sağlık çalışanları ve öğrenciler, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına etkin ve doğru müdahale konusunda tatbikat yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerine yönelik organize edilen ve diğer sağlık çalışanlarına da verilmesi planlanan 5 günlük ilkyardım modül eğitimi 112 Acil Servis Hizmetleri binasında yer alan ambulansların bulunduğu alanda gerçekleştirildi.

Bu çerçevede ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına müdahale için eğitmenlerin gözetiminde yapılan tatbikata sağlık çalışanlarının yanı sıra Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de katıldı.

Senaryo gereği iki aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı bulunduğu yönündeki ihbar üzerine 112 Acil Servis ekibi olay yerine ulaştı.

Ekipler ilk olarak kazada yaralıları teker teker kontrol ederek ilk müdahale edilmesi gereken hastayı belirleyip hastaneye sevk etti.

Sağlık ekipleri yine senaryo gereği hastaneye sevk ettikleri yaralılardan birini, kalp krizi geçirdiğinin tespit edilmesi üzerine hastanede müdahale ederek hayata döndürmeye çalıştı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, gerçeğini aratmayan tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde hizmet kalitesini en iyi seviyeye ulaştırmak ve kaliteyi arttırmak için uygulanan modüler eğitimlerden birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kentte tüm modüler eğitimlerin uygulandığını aktaran Hirik, şu ifadeleri kullandı:

"Burada temel eğitim modülündeki triyaj uygulamasının uygulamalı olarak eğitimini gördük, arkasında da simülasyon maketleri üzerinde olası bir kalp krizi durumunda olması gereken senaryoda eğitici arkadaşların gözetiminde kursiyer arkadaşlara pratik eğitim verdik. Acil sağlık hizmetinde çok önemli olan triyaj, çoklu kazalarda hastalığın ya da kaza sonrası oluşmuş hasarın hastalara göre sınıflandırılmasıdır, olayı aciliyetine göre sınıflandırmaktır. Burada da Türkiye'de bir ilk olarak bu eğitimlerin uygulamasını bizim eğitim modüllerinde görmüş olduk" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Yasin Bilgin de bu eğitimlerin, çoklu yaralamalı trafik kazalarında yaşanan sıkıntıları minimuma indirmek amacıyla verildiğini ifade ederek, bu eğitimlerle kazalarda yaralanan hastaların en doğru, iyi ve kısa sürede hastaneye sevkini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Hüseyin Güven ise senaryo gereği, tatbikatını yaptıkları kazada 10 yaralının olduğunu belirterek, sağlık çalışanlarının aldıkları eğitim sonrası yaralılara yeşil, sarı, kırmızı ve siyah triyaj bantları takıp bu şekilde öncelik sırası vererek hastaneye sevk ettiğini anlattı.

EBYÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencisi Abdurrahim Topuz da "Yaptığımız triyaj eğitimiyle sahada vakalarla karşılaştığımızda hangi kodlarla, nasıl bir müdahale gerçekleştireceğimizi uygulamalı şekilde gördük." diye konuştu.