Son dakika haberi | Şehir Hastanesinde "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Şehir Hastanesinde "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" etkinliği

07.10.2022 12:32
Son dakika haberi | Şehir Hastanesinde "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" etkinliği

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir Şehir Hastanesinde "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Eskişehir Şehir Hastanesinde "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Hastanenin konferans salonundaki etkinliğe AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade ve diğer ilgililer katıldı.

Milletvekili Günay, programda yaptığı konuşmada, kanserle mücadele edenleri adeta birer kahraman olarak gördüğünü söyledi.

Güçle kadının, güçlü aile ve toplumu oluşturduğunu anlatan Günay, "İki yıldır 'sağlıklı kadın, sağlıklı aile, sağlıklı toplum' diyorum. Taramalar sonucu erken teşhis önemli. Devletimiz her aşamada sizin yanınızda. Sunduğu imkanlar, verdiği destek, her anlamda maddi ve manevi yanınızda. Çok daha sağlıklı günlerde birlikte olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dr. Ayyıldız ise erken tanıyla kanser teşhisi konulan ve tedavi sonucu sağlığına kavuşanların kendilerine güç verdiğini belirterek, meslektaşları, hastalar ve hasta yakınlarıyla büyük bir aile olduklarını vurguladı.

Kanserle mücadelenin bireysel olmadığına işaret eden Ayyıldız, "Kanserle mücadele edenlerin yanında olmaya gayret edeceğiz. Erken evre meme kanserinin yüzde 100 iyileşme şansı vardır. Yunus Emre Devlet ve Eskişehir Şehir hastanelerinde kanserin önlenmesi, son aşama tedavisi ve destekten bakımına kadar devletimiz ücretsiz şekilde her türlü hizmeti yerine getiriyor. Sadece başvurmanız yeter. Yanınızdayız, asla yalnız değilsiniz." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Bilge de kent merkezi ve ilçelerde kanser tarama çalışmaları konusundaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hastanenin Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Bildirici, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirterek, meme kanserinin erken teşhisinin önemine değindi.

Tarama sonucu erken tanıyla meme kanseri olduğunu öğrenip, tedavi olan bazı kadınlar da katılımcılara hitap etti.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Eskişehir'de yer altındaki kabloları kesmeye çalışan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı Son Dakika | Eskişehir'de yer altındaki kabloları kesmeye çalışan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı Jandarmadan uyuşturucu madde operasyonu Jandarmadan uyuşturucu madde operasyonu Eskişehir haberleri... Eskişehir'de 'kandil simidi' mesaisi Eskişehir haberleri... Eskişehir'de 'kandil simidi' mesaisi
Kaynak: AA

Eskişehir, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi | Şehir Hastanesinde 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' etkinliği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:06 Öğrencileri sevindirecek kanun teklifi mecliste! KYK borçlarının faizleri silinecek
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:54 Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
17:44 Karısının kendisini aldattığını düşünüyordu! 40 yıl sonra ortaya çıkan acı gerçek şaşkınlık yarattı
17:28 Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi
17:16 Milyonlar EYT'yi bekliyor! AK Partili isim kaç kişinin faydalanacağını açıkladı
17:13 Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan takım arkadaşlarını kahkahaya boğdu
17:01 Trafik kazasında öldü diye morga kaldırılan adam doktorları şaşırttı
16:47 Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 18:48:48. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Şehir Hastanesinde "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement