Kemoterapi ünitesinin faaliyete girmesiyle Şırnaklılar çevre illere gitmekten kurtuldu - Son Dakika
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Kemoterapi ünitesinin faaliyete girmesiyle Şırnaklılar çevre illere gitmekten kurtuldu

11.10.2022 12:10

Kemoterapi ünitesinin faaliyete girmesiyle Şırnaklılar çevre illere gitmekten kurtulduŞIRNAK Şırnak Devlet Hastanesinde ilk defa kemoterapi ünitesinin faaliyete girmesiyle hastalar, çevre illere gitmekten kurtuldu.

Kemoterapi ünitesinin faaliyete girmesiyle Şırnaklılar çevre illere gitmekten kurtuldu

ŞIRNAK Şırnak Devlet Hastanesinde ilk defa kemoterapi ünitesinin faaliyete girmesiyle hastalar, çevre illere gitmekten kurtuldu. Hastalar, kemoterapi tedavilerini kentte alacak.

Şırnak'ta kemoterapi ünitesi olmadığı için tedavi görmek zorunda kalan vatandaşlar, çevre illerdeki hastanelere gidip tedavi görüyorlardı. Şırnak Devlet Hastanesine yapılan sağlık yatırımıyla bunun önüne geçilerek kemoterapi ünitesi açılarak hizmete girdi.

"Başka illere gitmeye gerek yok"

Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağdaş Küçükerdoğan, kemoterapide uygulayacakları bütün malzemeleri temin ettiklerini söyledi. Kemoterapi ünitesini aktifleştirdiklerini aktaran Dr. Küçükerdoğan, "Bundan sonra kanser hastalarımız Diyarbakır, Batman, Mardin ve diğer illere gitmek zorunda kalmayacaklar. Burada sağlıklı bir şekilde tedavilerini olacaklar. Burada onlara her türlü imkanı sunacağız" dedi.

İç Hastalıklar ve Tıbbi Onkoloji Uzman Dr. Ferhat Ekici de, "kemoterapi ünitemizde hastalarımıza yönelik her türlü ilaçlar var. Bu ilaçlar arasında klasik kemoterapiler, hedefe yönelik ilaçlar ve immünoterapi dediğimiz ilaç grubu bulunmaktadır. Ortalama kolikliğimize başvuran hasta sayısı 15 ile 20 arasındadır. Ayakta kemoterapi tedavisi gören hasta sayımızda 3 ila 7 arasındadır. Şu ana kadar bize başvuran bütün hastalarımızın kemoterapilerini vermiş durumdayız. Yer sıkıntımız mevcut değildir. Bize başvuran tüm hastalarımızın tedavilerini yapabileceğiz. Artık bu zamana kadar çevre illere ve hatta Ankara ila İstanbul'a kadar giden hastalarımız bundan böyle hastanemizde tedavi altına alınabilecekler. Bütün kanser hastaları bize gelebilir. Yüzde 95 hastalığın ilaçları da hastanemizde mevcuttur. Tedavileri biten hastalarımızın takiplerini de hastanemizde yapabiliyoruz" diye konuştu.

Hasta Havşa Ürek ise, "Daha önce ilk defa Van'a gittim, orada parça aldılar ve hasta olduğumu orda öğrenmiştim. Daha sonra Batman'da tedavi gördüm. En son burada kemoterapi ünitesinin açılmasıyla birlikte 8 seans kemoterapi burada gördüm. Doktorumdan çok memnunum. Allah, razı olsun ondan. Şırnak'ta kemoterapinin olması daha yakın ve daha avantajlıdır" dedi.

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Kaynak: İHA

Şırnak Devlet Hastanesi, Şırnak, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kemoterapi ünitesinin faaliyete girmesiyle Şırnaklılar çevre illere gitmekten kurtuldu - Son Dakika

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