Son dakika sağlık: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 7 bin 120 oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika sağlık: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 7 bin 120 oldu

08.04.2022 20:31
Son dakika sağlık: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 7 bin 120 oldu

Son dakika gelişmesine göre 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 197 bin 554 testte 7 bin 120 vaka tespit edildi. 31 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 217 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 197 bin 554 testte 7 bin 120 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 31 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 217 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,11, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,38 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 793 bin 814, 2'nci dozda 52 milyon 997 bin 699 ve 3'üncü dozda 27 milyon 680 bin 367 olmak üzere 147 milyon 197 bin 855 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


YORUMLAR
500
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 9 bin 354 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 9 bin 354 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 10 bin 314 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 10 bin 314 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika sağlık: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 7 bin 120 oldu - Son Dakika


Son Dakika
20:31 Kulüpler Birliği Spor Yasası'na sert tepki gösterdi!
20:19 İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 netleşmeye başladı! Ancak bir mevkide kararsız
20:13 8 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 31 kişi vefat etti! Vaka sayıları düne göre düştü
19:37 Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken mazbata paylaşımı!
19:33 Müge Anlı'da babası, 3 çocuklu evli bir adama kaçan kızını tokatladı! Stüdyo buz kesti
19:12 Türkiye'den çağrı: Bu yıkıcı savaşa son verin
19:06 Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? İşte son durum
18:55 Öğrenci evine konuk olan AK Partili Mahir Ünal: Menemenin içine sucuk katmışlar, az önce şikayet etmiyorlar mıydı?
18:26 Bakan Dönmez'den mesaj: Doğu Akdeniz için sürprizlerimiz olacak
18:21 Rezan Epözdemir açıkladı! Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 20:36:04. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika sağlık: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 7 bin 120 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement