Son dakika sağlık: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 7 bin 120 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 197 bin 554 testte 7 bin 120 vaka tespit edildi. 31 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 217 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 197 bin 554 testte 7 bin 120 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 31 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 217 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,11, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,38 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 793 bin 814, 2'nci dozda 52 milyon 997 bin 699 ve 3'üncü dozda 27 milyon 680 bin 367 olmak üzere 147 milyon 197 bin 855 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.