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Son Dakika | Selçuklu İlçe Belediyesi'nden rekor kan bağışı - Son Dakika

Son Dakika | Selçuklu İlçe Belediyesi'nden rekor kan bağışı

05.11.2021 15:24

Son dakika haber... Selçuklu İlçe Belediyesi'nden rekor kan bağışı Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Kızılay Haftası nedeniyle düzenlediği "Kanımızda Vefa Var" kan bağışı etkinliğinin sonunda 2 bin 23 olan hedef bağış rakamını geçerek 2 bin 969 ünite ile bir rekora daha imza attı.

Selçuklu İlçe Belediyesi'nden rekor kan bağışı

KONYA - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Kızılay Haftası nedeniyle düzenlediği "Kanımızda Vefa Var" kan bağışı etkinliğinin sonunda 2 bin 23 olan hedef bağış rakamını geçerek 2 bin 969 ünite ile bir rekora daha imza attı.

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu Kızılay Şubesi'nin 29 Ekim -04 Kasım tarihleri arasında "Kanımızda Vefa Var" sloganıyla düzenlediği kan bağışı etkinliğinde yeni bir rekora ulaşıldı. Selçuklu Belediyesi hizmet binası bahçesinde düzenlenen ve tüm Konya'nın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 2023 ünite hedefinin üzerine çıkılarak 2 bin 969 üniteye ulaştı. Ayrıca etkinlik ve sergi alanı 30 bini aşkın vatandaş tarafından ziyaret edildi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın sosyal medya hesabından çağrıda bulunduğu etkinlikte 2 bin 23 ünite kan toplanması hedeflenmişti. Çanakkale Savaşı temasıyla 7 gün boyunca süren etkinlikte dönemi yansıtan kostüm ve çadırlarda kan bağışı yapılırken tiyatro gösterileriyle ziyaretçilere o günkü ruh hali yeniden yaşatıldı. Selçuklu Belediyesi'nin Kızılay ile yaptığı faaliyetler, bağış etkinlikleri, Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda açılışı yapılan Sıhhiye Müzesi, Kızılay'ın geçmişten günümüze kadar uzanan tarihinden fotoğraflardan oluşan sergi de yer aldı.

"Hemşehrilerimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı"

"Kanımızda Vefa Var" etkinliğinde bir önceki yıldan daha fazla teveccüh olduğuna dikkati çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Milletimiz kendisine ihtiyaç duyulduğuna bir an bile düşünmeden üzerine düşeni her zaman yerine getirmiş kadim bir duruşa sahiptir. Kızılay ile birlikte düzenlediğimiz bu kan bağışı etkinliğinde de bu refleksin sonucu olarak hedeflediğimiz kan bağışının üzerinde bir rakamla "Kanımızda Vefa Var" etkinliğimizi tamamladık. Kan bağışında bulunmanın pandemi sürecinde de ne kadar önemli olduğuna tekrar şahit olduk. Ben bu gönüllülüğün devam etmesi için tüm hemşehrilerime sesleniyorum kan bağışında bulunmaya devam etsinler. Ben bundan sonra da daima bu tür çalışmalara destek olacağımızı belirtirken, bağışta bulunan, katkı sağlayan tüm hemşehrilerime, Kızılay'a ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Kan bağışı etkinliğine katılan vatandaşlar da, etkinliği güzel ve faydalı bulduklarını, herkesin gelip kan bağışında bulunması gerektiğini söyleyerek, bu tip kampanyaların devam etmesi temennisinde bulundu.

Son Dakika | Selçuklu İlçe Belediyesi'nden rekor kan bağışı
Son Dakika | Selçuklu İlçe Belediyesi'nden rekor kan bağışı
Son Dakika | Selçuklu İlçe Belediyesi'nden rekor kan bağışı
Son Dakika | Selçuklu İlçe Belediyesi'nden rekor kan bağışı

Kan Bağışı, Selçuklu, Hisarcık, Kızılay, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son Dakika | Selçuklu İlçe Belediyesi'nden rekor kan bağışı - Son Dakika


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