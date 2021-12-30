Bugün DHA tarafından servis edilen, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosunu güncelledi" haberine THY'den yalanlama geldi.
Haberde, Omicron varyantı nedeniyle alınan karar doğrultusunda Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İzlanda, İsviçre, İtalya, Lüksemburg'a Türk yolcuların kabul edilmeyeceği iddia edilmişti.
Bu iddiaların ardından THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada söz konusu iddiayı yalanladı. Ekşi, "Türk vatandaşlarına Omicron sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı Getirilmemiştir. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi Web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır." ifadelerini kullandı
Son Dakika › Sağlık › Son Dakika: THY, 'Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek' haberlerini yalanladı - Son Dakika