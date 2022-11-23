Tokat'ta özel bir hastanede yoğun bakımdaki hastaya şiddet uygulamışlardı! O sağlık çalışanlarına verilen cezalar belli oldu - Son Dakika
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Tokat'ta özel bir hastanede yoğun bakımdaki hastaya şiddet uygulamışlardı! O sağlık çalışanlarına verilen cezalar belli oldu

23.11.2022 18:11

Tokat'ta bulunan bir özel hastanede yoğun bakımdaki hastaya şiddet uygulamalarıyla büyük tepki çeken sağlık çalışanlarının cezası belli oldu. Sağlık Meslekleri Kurulu'nda verilen cezaları açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tokat'ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki hastaya kötü muamele sebebiyle 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz." dedi.

Tokat Medical Park Hastanesi'nde yaklaşık 5 ay önce çekilen hastaya yönelik şiddet görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Hasta yakınlarının kayda aldığı videoda iki yoğun bakım hemşir ve hemşiresi bilinci yerinde olmayan felçli bir hastaya şiddet uygularken görüldü.

BOĞAZINI SIKIP, PARMAKLARIYLA GÖZÜNE BASTIRDILAR

Görüntülerde biri kadın biri erkek iki hemşire cihazlara bağlı yatan erkek hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktıkları, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıkları görüldü.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Tepki çeken görüntülerin ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" demişti.

HASTANENİN FAALİYETLERİ DURDURULMUŞTU

Hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu belirten Koca, "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/ kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

3 YIL SÜREYLE MESLEKTEN MEN

Söz konusu sağlık personelleriyle ilgili yürütülen idari soruşturma sona erdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Fahrettin Koca, 2 sağlık çalışanından birinin 3 yıl süreyle meslekten men edildiğini söyledi. Koca, "Tokat'ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki olay sebebiyle yürütülen soruşturma sonucunda, yoğun bakım servisindeki bir hastaya karşı şiddet/ kötü muamele gösteren 2 yoğun bakım çalışanına verilen Cezalar Sağlık Meslekleri Kurulunda bugün karara bağlandı. Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir" dedi.

"ARTIK YOĞUN BAKIMDA ÇALIŞAMAZ"

Koca açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz. Bağışlanamaz davranışlarıyla toplumu ve sağlık camiasını üzenler, davranışlarının hesabını yargı önünde de mutlaka verecektir."

YORUMLAR (1)
  • FURKAN ARSLAN: Hastane kapatılmış ama işini layıkıyla yapanlar zor durumda kaldı. Yaşın yanında kuruda yanıyor . Düzgün çalışanlar mağdur oldu. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Fahrettin Koca, Tokat, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tokat'ta özel bir hastanede yoğun bakımdaki hastaya şiddet uygulamışlardı! O sağlık çalışanlarına verilen cezalar belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta özel bir hastanede yoğun bakımdaki hastaya şiddet uygulamışlardı! O sağlık çalışanlarına verilen cezalar belli oldu - Son Dakika
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