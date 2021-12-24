Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 133 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 20 bin 351 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 106 test yapıldı.

"HATIRLATMA DOZLARINI YAPTIRMAZSAK YORUCU GÜNDEME DÖNEBİLİRİZ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: hatırlatma dozlarını yaptırmazsak yorucu gündeme dönebiliriz." ifadelerini kullandı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82,75 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,47 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,75 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 127 milyon 994 bin 715'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 365 BİN 908 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 777 bin 545 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 365 bin 908 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 16 milyon 713 bin 517 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 18 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 168 kişi hayatını kaybederken 18 bin 771 de yeni vaka tespit edilmişti.