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Son Dakika: Türkiye'de 26 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi vefat etti, 20 bin 138 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 26 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi vefat etti, 20 bin 138 yeni vaka tespit edildi

26.12.2021 19:16

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları düne göre arttı: Bugün 20 bin 138 yeni vaka tespit edildi, 173 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 26 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 20 bin 138 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 173 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 21 bin 214 hasta taburcu olurken bugün 351 bin 965test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi vefat etti, 20 bin 138 yeni vaka tespit edildi

"UYARIMIZI BİR KEZ DAHA TEKRARLIYORUZ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi vefat etti, 20 bin 138 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82,82 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,51 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,82 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 128 milyon 654 bin 886'ya yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 405 BİN 278 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 799 bin 280 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 405 bin 278 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 17 milyon 208 bin 558 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 20 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 145 kişi hayatını kaybederken 20 bin 470 da yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık Son Dakika: Türkiye'de 26 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi vefat etti, 20 bin 138 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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