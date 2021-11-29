Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 189 kişi vefat etti, 24 bin 317 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre;24 bin 317 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 189 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan23 bin 273 hasta taburcu olurken bugün 358 bin 816 test yapıldı.

"YENİ VARYANTA RASTLANMADI"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasım'da açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 81,21 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,59 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 81,21 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 261 bin 629'a yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 50 MİLYON 409 BİN 60 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 232 bin 602 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 409 bin 60 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 164 bin 789 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 21 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybederken 21 bin 655 da yeni vaka tespit edilmişti.