Diyet yapanlar dikkat! Aralıklı oruç yavaş yavaş ölüme götürüyor

Adından da anlaşılacağı gibi Aralıklı oruç diyeti, oruca çok benzer. Tek farkı yemek yemediğimiz saatlerde kalorisi olmayan sıvıları tüketmek. Bu diyette günün belirli saatine kadar sadece kalorisiz sıvılar tüketip belirli saatlerde de istediğiniz gibi beslenme halini sıklıkla görüyoruz.

TÜM DÜNYADA FARKLI UYGULAMALARI VAR

Aralıklı orucun tüm dünyada farklı uygulamaları var. Gün içinde 8 saat açlıktan 24 saatlik açlığa kadar çıkabiliyor bazı yerlerde bu saatleri de aşabiliyor. Aralıklı oruç, daha önce birden fazla hastalık riskinin azalmasıyla da ilişkilendirildi. Sağlıklı olarak adlandırılan bu diyet şekliyle alakalı Amerika'da ezber bozan bir araştırma gerçekleşti.

ÖĞÜNLERİ ATLAMAK ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

Son çalışmaya göre kahvaltıyı atlamak kalp hastalıklarından ölme riskini artırdığı, öğle yemeği veya kahvaltıyı kaçırmanın ise tüm nedenlere bağlı ölüm riskini artırdığı görüldü. Araştırmacılar, insanlar egzersiz yapsa, sağlıklı beslense ve nadiren sigara ya da alkol kullansa bile sonuçların aynı olduğunu iddia ediyor.

HÜCRELER ZARAR GÖREBİLİR

Uzmanlar, aralıklı oruç yapanların genellikle tek seferde daha fazla yiyecek tükettiklerini ve bunun da zamanlar hücrelere zarar verebileceğini söylüyorlar. Ancak araştırma ekibi, diğer yaşam tarzı ve genetik faktörleri eleyemediklerinden bu diyetin erken ölümlerde rol oynadığını kesin olarak söylemek için henüz çok erken olduğu konusunda da uyardı.

24 BİN KİŞİNİN VERİLERİ ANALİZ EDİLDİ

Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics'te yayınlanan çalışmada araştırma ekibi, ABD genelinde 40 yaş üstü 24 bin 11 kişinin verilerini analiz etti. Analiz edilen kişiler 1999'dan 2014'e kadar süren ve onlara iki yılda bir diyet, genel sağlık, hastalık ve davranışlar hakkında sorular sorulan ulusal düzeyde temsili bir ankete zaten katılmışlardı.

ARAŞTIRMANIN SONUCU TEDİRGİN ETTİ

Katılımcıların yüzde kırkı ortalama olarak günde üç öğünden az yemek yedi. Anket cevapları tıbbi kayıtlarıyla bağlantılıydı. Genel olarak, çalışmanın sonunda 878'i kalp problemlerinden kaynaklanan 4 bin 175 ölüm meydana geldi.