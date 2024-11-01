Sudan\'da Kolera Salgını: 852 Ölüm

Sağlık

SUDAN'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 852'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 3,4 milyon çocuğun hastalık riski altında olduğunu ifade etti.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 852'ye yükseldiği ifade edildi. Açıklamada, Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan sellerin koleranın yayılmasına yol açtığı belirtildi. OCHA, 3,4 milyon çocuğun hastalık riski altında olduğunu belirtti. Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında 2023'te başlayan çatışma, ülkedeki insani ihtiyaçları artırdı. Ülkede çatışma sonrası zorunlu göç binlerce aileyi yerinden ederken yaklaşık 25 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu tahmin ediliyor.