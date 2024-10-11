Listeye giren yeni firmalar var! Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı - Son Dakika
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Sağlık

Listeye giren yeni firmalar var! Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı

Listeye giren yeni firmalar var! Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı

Son günlerde herkesi etkileyen gıdada taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı listeye 3 firma daha kattı. Yeni listedeki Gaziantep'te faaliyet yürüten zeytinyağ firmasının ürünlerinde boya, Kocaeli ve İstanbul merkezli iki girmanın ürettiği bonbon şeker ve poşet çayda ise ilaç etken maddesine rastlandı.

11.10.2024 17:36  Güncelleme: 18:08
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Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığına zararlı üretim yapan gıda üreticilerini ilan etmeye devam ediyor. Bakanlık bu kez Gaziantep, Kocaeli ve İstanbul merkezli 3 firmanın ürünleri için uyarıda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukları, bakanlığın web sitesinde yer alan 'Yeni Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemi'nde ilan ediyor. 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmaların adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarası burada paylaşılıyor.

EYMEN HECO

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' bölümünde; merkezi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan 'Eymen Heco' firmasının 'Hairat Halep Zeytinyağı' ürününde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildiği belirtildi.

PERİL GIDA

Yine Kocaeli'nin Derince ilçesindeki 'Peril Gıda Alkolsüz Fonksiyonel İçecekler' şirketinin glisengli bonbon şeker ürününde ve İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki 'Nur Baharat' firmasının ürettiği poşet çayda ilaç etken maddesi tespit edildiği belirtildi.

Listeye giren yeni firmalar var! Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı
Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Zeytinyağı, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Sağlık, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Listeye giren yeni firmalar var! Akıl alır gibi değil zeytinyağ, şeker ve çayda da çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Yalçın Koçyiğit:
    Köfteci Yusuf'tan tokadı yiyen bakanlık şimdi yediği tokadın etkisini kaybettirmek amaçlı başka kurumları ön plana çıkarıyor... Kimsenin size inancı kalmadı akp ve bakanları bunu anlayın artık... 44 44 Yanıtla
  • ferhat bakşi:
    Görev başındaki maliyeci ve zabıta beyler acaba ne kadar rüşvet alalım da ceza yazmayalım hesaplarını yaparken bunları kim denetleyecek 39 4 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Niye denetleme yok zamanında o bakanlık ne iş yapar çorbamı satıyor 36 2 Yanıtla
  • İsmail Bektaş:
    Hindistan sokak lezzetleri olmuş ülkem 23 0 Yanıtla
  • Erkan Cinar:
    Ülke nasıl biter görün sağol akp 9 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    arkadaş kime güvenecek kime dürüs diyecez tek güvendiğim babamda onuda.....gördüm 10 0 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ:
    bu işlerin çözümü "nerden buldun" yasasıdır. 7 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    devlet kapatmiyorda dedikodu yapiyor rezalet yaa 5 2 Yanıtla
  • Furkan Kartal:
    inanın köfteci Yusuf'u sevmem bile ama adam yılllıkmı ne 2 milyar ciro yapıyor her kesimin gidip yiyip içtiği bir mekan neden durup dururken adam ayağına sıksın bu bir ticari ve itibar suikastıdır ben kanaatim odurki türk milleti 0 0 Yanıtla
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