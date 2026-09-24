Tatil sonrası enfeksiyon başvuruları arttı, Uzm. Dr. Özçelik 10 öneri paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tatil sonrası enfeksiyon başvuruları arttı, Uzm. Dr. Özçelik 10 öneri paylaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tatil sonrası enfeksiyon başvuruları arttı, Uzm. Dr. Özçelik 10 öneri paylaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatilin sona ermesiyle üst solunum yolu ve bağırsak enfeksiyonu şikayetleri artarken sağlık kuruluşlarına başvurular da yükseldi. Memorial Antalya Hastanesi'nden Uzm. Dr. İrem Özçelik, el hijyeni, uyku ve beslenmeden kapalı alanların havalandırılmasına kadar 10 öneri sıraladı.

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte üst solunum yolu ve bağırsak enfeksiyonu şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvurularda artış yaşanırken, Uzm. Dr. İrem Özçelik, mevsim geçişinde bağışıklık sisteminin desteklenmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. İrem Özçelik, tatil sonrası hastalıklardan korunmak için el hijyeninden uyku düzenine, dengeli beslenmeden kapalı ortamların havalandırılmasına kadar 10 önemli öneride bulundu.

Yaz aylarında artan seyahat hareketliliği, kalabalık tatil bölgelerinde yoğun temas, bozulan uyku ve beslenme düzeni ile yorgunluğun bağışıklık sistemini zorlayabildiğini belirten Uzm. Dr. İrem Özçelik, okulların açılması ve havaların serinlemesiyle birlikte enfeksiyon riskinin de artabileceğine dikkat çekti. Tatil sonrası hastalıkların çoğu zaman tatilin kendisinden değil, değişen yaşam durumlarından kaynaklandığını ifade eden Özçelik, basit hijyen kuralları, dengeli beslenme ve yeterli dinlenmeyle bu dönemin daha sağlıklı geçirilebileceğini söyledi.

Özçelik, özellikle el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, ellerin sık sık ve en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmasını önerdi. Toplu taşıma, market, restoran ve ortak alanların kullanımının ardından el dezenfektanı kullanılmasının da önemli olduğunu kaydeden Özçelik, el hijyeninin hem solunum yolu hem de bağırsak enfeksiyonlarının bulaşmasını azaltmada etkili olduğunu ifade etti. Tatil döneminde bozulan uyku düzeninin de kısa sürede normale döndürülmesi gerektiğini belirten Özçelik, yetişkinlerin 7-8 saat, çocukların ise yaşlarına göre 9-12 saat kaliteli uyumasının bağışıklık sistemi açısından önemli olduğunu söyledi. Günlük en az 2-2,5 litre su tüketilmesini öneren Özçelik, susama hissi azalsa bile vücudun sıvı ihtiyacının devam ettiğini belirtti. Ilık su, bitki çayları ve taze sıkılmış meyve sularının tercih edilebileceğini belirtti.

"Bağışıklık için dengeli beslenme ve dinlenme önemli"

Bağışıklık sistemini desteklemek için dengeli beslenmenin önemine değinen Özçelik, C vitamini açısından zengin portakal, mandalina, kivi, kırmızı biber, maydanoz ve brokoli gibi besinlerin tüketilmesini önerdi. Yoğurt, turşu gibi probiyotik kaynakların yanı sıra kabak çekirdeği ve kuruyemiş gibi çinko içeren besinlerin de beslenmede yer alması gerektiğini belirten Özçelik, haftada en az iki kez balık tüketilmesini, işlenmiş gıdalar ve aşırı şekerden uzak durulmasını tavsiye etti. Tatil dönüşü yaşanan yorgunluğun da hafife alınmaması gerektiğini belirten Özçelik, ilk hafta yoğun tempoya girilmemesini, mümkün olduğunca kısa dinlenme molaları verilmesini ve akşam saatlerinde ekran kullanımının azaltılmasını önerdi. Uçak, otobüs, metro ve diğer kapalı alanlarda mümkün olduğunca mesafenin korunması gerektiğini ifade eden Özçelik, ihtiyaç halinde maske kullanılabileceğini, öksürme ve hapşırma sırasında ise dirseğin iç kısmının veya tek kullanımlık mendilin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

"Ev, ofis ve sınıflar havalandırılmalı"

Yüksek ateş, şiddetli halsizlik, inatçı öksürük, kanlı ishal, ağız kuruluğu veya idrar azalması gibi belirtilerin görülmesi halinde doktora başvurulması gerektiğini belirten Özçelik, özellikle bebekler, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların risk grubunda olduğunu kaydetti. Sonbahara girerken grip aşısı için eylül-ekim aylarının hedeflenmesini öneren Özçelik, D vitamini seviyelerinin kontrol ettirilmesi, düzenli yürüyüş ve hafif egzersiz yapılmasının önemine dikkat çekti. Okula başlayacak çocukların aşı takvimlerinin de gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Tatil sonrası iş ve okul temposuna hızlı dönüşün stres seviyesini artırabileceğini ifade eden Özçelik, kısa yürüyüşler, nefes egzersizleri ve hobiler gibi aktivitelerle stresin azaltılabileceğini söyledi. Özçelik ayrıca ev, ofis ve sınıf gibi kapalı mekanların düzenli olarak havalandırılmasının, temiz hava sirkülasyonu sağlayarak özellikle sonbahar döneminde solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasının azaltılmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA
Gastrointestinal Enfeksiyonİrem ÖzçelikMemorialAntalyaSağlıkTatilYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Haftada üç gün diyalize giriyordu Kader Erden’in hayatı Şubat 2008’de değişti Haftada üç gün diyalize giriyordu! Kader Erden'in hayatı Şubat 2008'de değişti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi
14:27
Hakan Çalhanoğlu için bomba gelişme Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor
Hakan Çalhanoğlu için bomba gelişme! Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor
14:25
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın 5 polis saya saya bitiremedi
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi
14:13
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor
13:54
Suudi Arabistan’dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
13:23
Galatasaray’da Singo bilmecesi Kulüpten resmi açıklama geldi
Galatasaray'da Singo bilmecesi! Kulüpten resmi açıklama geldi
13:17
Sadettin Saran pes etmedi ABD’li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
12:57
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız’ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 14:32:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Tatil sonrası enfeksiyon başvuruları arttı, Uzm. Dr. Özçelik 10 öneri paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei