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Tekirdağ Şehir Hastanesi birinci yılını kutluyor: 1 yılda 757 bin muayene - Son Dakika

Tekirdağ Şehir Hastanesi birinci yılını kutluyor: 1 yılda 757 bin muayene

06.12.2021 17:05

Tekirdağ Şehir Hastanesi birinci yılını kutluyor: 1 yılda 757 bin muayeneTEKİRDAĞ Trakya'nın en büyük sağlık tesisi ve Balkanların sağlık üssü konumundaki Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi açılışının birinci yılı törenle kutlandı.

Tekirdağ Şehir Hastanesi birinci yılını kutluyor: 1 yılda 757 bin muayene

TEKİRDAĞ Trakya'nın en büyük sağlık tesisi ve Balkanların sağlık üssü konumundaki Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi açılışının birinci yılı törenle kutlandı. Hastane Trakya'nın yükünü sırtlayarak, bir yılda 757 bin 732 hastaya hizmet verildi.

Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği modeliyle yapımının tamamlanmasının ardından, T.C. Sağlık Bakanlığı'nca geçen yıl faaliyete geçirilen Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, açılışının birinci yılını kutluyor. Trakya bölgesini dünya standartlarında ileri teknoloji sağlık hizmetleri ile tanıştıran Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin birinci yılı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Koronavirüs pandemisinde bölgenin sağlık yükünü çekti

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde bir yıl içinde 757 bin 732 hastaya hizmet verildi. Bu sayı içerisinde 549 bin 803 hasta poliklinik hizmetlerinden faydalanırken, acil poliklinikten sağlık hizmeti alanların sayısı 205 bin 963 olarak gerçekleşti. Hastanede bir yıllık süreçte 23 bin 53 yatan hasta sayısına ulaşılırken, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 3 bin 609 oldu. Toplam 23 bin 322 ameliyat yapılan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde, 404 beyin ve vertebra ameliyatı, 219 açık kalp ameliyatı, 2 TAVİ (kasıktan girilerek kalp kapağı değişimi) gerçekleştirildi. Koronavirüs pandemisinde bölgenin sağlık yükünü çeken Hastanede, bir yıllık süreçte, 61 bin 49 hasta KOVİD19 tedavisi görürken, 3 bin 517 KOVİD19 hastası yatarak tedavi oldu. Trakya bölgesinde kanser tedavisi için önemli bir şifa kapısı olan Hastanede, bin 807 pet çekimi, 2 bin 947 gama kamera çekimi ve 10 bin 500 radyoterapi işlemi gerçekleştirildi. Şehir Hastanesi'nin ilk yılında 871 doğum gerçekleştirilirken, 482 hasta sağlık turizmi kategorisinde hastaneden sağlık hizmeti aldı.

Yardım masası aracılığıyla 156 bin 108 talep karşılandı

Tekirdağ Dr.İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin ilk yılında sağlanan sağlık hizmetleri bakımından önemli sayılara ulaşıldı. Hastanede 1 milyona yakın porsiyon yemek hizmeti verilirken, 342 bin 982 kilogram çamaşır yıkandı. Laboratuvarda 3 milyon 559 bin 816 tetkik işleminin yapıldığı, 322 bin 298 hastaya da görüntüleme işleminin sağlandığı Hastanede, Yardım Masası aracılığıyla 156 bin 108 adet talep karşılandı.

Hastanenin birinci yıl kutlama programına katılan Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın yaptığı açıklamada, "Son bir yıla baktığımızda gerçekten büyük bir problem yaşamadığımızı görüyorum. Gerçekten çok uyumlu bir çalışma ortamı yakaladık. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Biz hizmet sağlayıcı sıfatıyla buradayız "Bir takım şeyleri de maalesef bakanlığın izni ve onayı olmadan yapamıyoruz. Kreş ve cami konusunda bakanlıkla görüşmelerimiz devam ediyor. En kısa zamanda bu taleplerinde yerine getirileceğini düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın, inşaat aşamasındaki proje müdürlerimizin herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra açıklamada bulunan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan ise, "Şehir hastanemiz kurulduğu günden bu yana bir yıl içerisinde bölgenin önemli bir sağlık üssü olma vazifesini yerine getirdi. 757 bin poliklinik hastası ağırladı. Yaklaşık 200 bin civarında acil hasta bakımı gerçekleştirdi. 18 ameliyathanesinde günde 120-140 civarından ameliyat işlemi gerçekleştirildi. Hem bölgenin çekim gücü olması nedeniyle, hem de yurtdışından gelen hastalarının da sağlık turizmi münasebetiyle ilgi ve alaka gösterdiği bir merkez oldu. Buraya yaklaşık olarak 61 bin koronavirüs hastası geldi. Bunların 3.600 kadarı yatarak tedavi gördü. Yoğun bakım hizmetleri ile, ameliyathaneleri ile çekim üniteleri ile çok önemli hizmetleri sundu. En önemli ifade etmek istediğim çekim ünitelerinden bir tanesi PET/CT çekim ünitemizdi. Bu kanser hastalarının hem tanı ve tedavilerini hızlandıran, vücudun nerelerine yayıldığını göstererek doktorlarımıza erken tedbir alma avantajı sağlayan önemli bir radyoloji üssümüzdü. Bunun için hastalarımız il dışına gidiyordu. Ama artık bunu Tekirdağ'ımızın içinde yapabilmekteler" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından birinci yıl pastası kesilerek, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hastanenin birinci yılını kutlama etkinliğine Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın ve İl Sağlık Müdürü Kalkan'ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Op. Dr. Çağatay Onar'ın yanı sıra hastane yönetimi ve sağlık çalışanları katıldı.

Şehir Hastanesi, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, İnşaat, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Tekirdağ Şehir Hastanesi birinci yılını kutluyor: 1 yılda 757 bin muayene - Son Dakika


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