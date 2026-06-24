Tekne Tatilinde Sağlık Uyarıları - Son Dakika
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Tekne Tatilinde Sağlık Uyarıları

24.06.2026 11:07
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Acil Servis Hekimi Dr. Şentürk, tekne tatilinde sağlık sorunlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yaz mevsimiyle birlikte deniz tatili sezonunun açılmasının ardından tekne tatilini ve mavi yolculuğu tercih edenlerin de bulunduğunu belirten Acıbadem Bodrum Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekimi Dr. Haldun Şentürk, "Karadan uzak ve izole ortamlarda sağlık sorunlarına karşı daha hazırlıklı olunması gerekiyor. Tekne tatilleri harika bir tatil fırsatı sunuyor ancak deniz tutmasından güneş çarpmasına, gıda zehirlenmelerinden sıvı kaybına kadar birçok sağlık sorunu tatili yarıda bırakabiliyor" uyarısında bulundu.

Tekne tatillerinin en klasik sağlık problemlerinden birinin hareket hastalığı olduğunu belirten Şentürk, "İç kulaktaki denge mekanizması ile gözlerin algıladığı hareket arasındaki uyumsuzluk deniz tutmasına yol açıyor. Bulantı, kusma, baş dönmesi, soğuk terleme ve halsizlik görülebiliyor. Teknenin orta kısmında bulunmak, ufka bakmak ve temiz hava almak şikayetleri hafifletebilir. Gerekli durumlarda seyir öncesinde hekim önerisiyle bulantı ilaçları kullanılabilir" diye konuştu.

Rüzgar serinletse de güneşin etkisini azaltmıyor

Denizde güneşin etkisinin çoğu zaman fark edilmediğini ifade eden Şentürk, "Rüzgar serinlik hissi verse de güneş ışınları deniz yüzeyinden yansıyarak etkisini artırıyor. Özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneş altında kalmak, güneş yanıkları ve güneş çarpmasına yol açabiliyor. Yüksek koruma faktörlü güneş kremleri, şapka ve güneş gözlüğü ihmal edilmemeli" dedi.

Susamayı beklemek hata olabilir

Güneş, rüzgar ve fark edilmeyen terleme nedeniyle teknede sıvı kaybının hızlandığını belirten Şentürk, "Deniz tutmasına bağlı kusmalar bu tabloyu ağırlaştırabilir. Dudak kuruluğu, baş ağrısı, koyu renkli idrar ve sersemlik hissi vücudun susuz kaldığını gösteren önemli işaretlerdir. Susama hissini beklemeden günde en az 2,5-3 litre su tüketmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Denizanası temasında tatlı su kullanmayın

Tekne yaşamında küçük travmaların sık görüldüğünü belirten Şentürk, "Çarpma, düşme ve kesiklerin yanı sıra denizanası veya deniz kestanesi temaslarıyla da karşılaşılabiliyor. Denizanası temasında yapılan en büyük yanlış, bölgeyi tatlı suyla yıkamaktır. Bu durum zehrin daha fazla yayılmasına neden olabilir. Bölgenin deniz suyu veya sirke ile temizlenmesi gerekir" diye konuştu.

Gıda zehirlenmeleri tatilin kabusa dönüşmesine neden olabilir

Teknelerdeki sınırlı depolama alanlarının gıdaların daha hızlı bozulmasına neden olabileceğini belirten Şentürk, "Özellikle tavuk, mayonez, süt ürünleri gibi çabuk bozulan besinler dikkatli saklanmalı ve kısa sürede tüketilmelidir. Karın ağrısı, ishal, kusma ve ateş gibi belirtiler gıda zehirlenmesini düşündürmelidir" dedi.

Yüzücü kulağı yaz aylarında sık görülüyor

Uzun süre deniz suyuna maruz kalmanın dış kulak yolu enfeksiyonlarına yol açabileceğini vurgulayan Şentürk, "Halk arasında 'yüzücü kulağı' olarak bilinen dış kulak enfeksiyonları yaz aylarında sık görülüyor. Denizden çıktıktan sonra kulakların kurulanması ve hassas bünyelerde yüzücü tıkacı kullanılması faydalı olabilir" diye konuştu.

Alkol aldıktan sonra gece denize girmeyin

Tekne tatillerindeki akşam eğlencelerinde alkol tüketiminin denizde daha büyük risk oluşturduğunu belirten Şentürk, "Alkol dengeyi ve refleksleri olumsuz etkiler. Gece karanlığında denize girmek, akıntıların fark edilmesini zorlaştırır ve tekneden uzaklaşma riskini artırır. Bu nedenle alkol alındığında gece yüzmekten kesinlikle kaçınılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Sağlık çantası hayat kurtarabilir

Karadan uzak ortamlarda sağlık hizmetine ulaşmanın zaman alabileceğini vurgulayan Şentürk, "Tekne tatiline çıkmadan önce ağrı kesiciler, alerji ilaçları, yara bakım malzemeleri, güneş yanığı kremleri, böcek kovucular ve kişisel ilaçları içeren kapsamlı bir sağlık çantası hazırlanmalı. Astım, diyabet, kalp hastalığı veya ciddi alerjisi olan kişiler de kaptanı önceden bilgilendirmeli. Basit görünen hazırlıklar, tatilin yarıda kesilmesini önleyebilir" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Acil Servis, Denizcilik, Bodrum, Sağlık, Güneş, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tekne Tatilinde Sağlık Uyarıları - Son Dakika

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