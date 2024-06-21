Tırnak Dibinde Görülen Siyah Leke Cilt Kanseri Öncüsü Olabilir - Son Dakika
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Sağlık

Tırnak Dibinde Görülen Siyah Leke Cilt Kanseri Öncüsü Olabilir

Dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Müge Güler Özden, tırnak dibinde görülen siyah lekenin bir cilt kanseri öncüsü olabileceğini ve geç kalındığında ölümcül bir tümöre dönüşebileceğini belirtti. Samsun'da düzenlenen 6. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu'nda cilt kanserleri ve hastalıklarıyla ilgili yenilikler, tedavi yöntemleri ve tanı yöntemleri ele alındı. Prof. Dr. Özden, tırnaklarda görülen siyah lekelerin cilt kanseri belirtisi olabileceğini vurgulayarak erken teşhisin önemine dikkat çekti.

21.06.2024 13:05
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Cildiye profesörü uyardı: "Tırnak dibinde görülen siyah leke, cilt kanseri öncüsü olabilir"

6. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu

SAMSUN - Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Prof. Dr. Müge Güler Özden, tırnak dibinde görülen siyah lekenin bir cilt kanseri öncüsü olabileceğini ve geç kalındığında ise çok hızlıca ölümcül olabilecek bir tümöre dönüşebileceğini söyledi.

3 gün sürecek ve alanında uzman 58 hekimin sunumlarını gerçekleştireceği 6. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu, Samsun'da başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müge Güler Özden'in kongre başkanlığını yaptığı sempozyumda cilt kanserleri ve hastalıklarıyla alakalı yenilikler, tedavi yöntemleri, tanı ve bu hastalıklarla mücadele biçimleri masaya yatırıldı.

Sempozyum sayesinde birçok yeniliğin kamuoyuna duyurulduğunu ifade eden Prof. Dr. Müge Güler Özden, "6. Karadeniz Dermatolojik Yenilikler Sempozyumu'nda yeniden bütün Türkiye'den gelen öğretim üyeleri, akademisyenler, uzmanlar ve asistanlarla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Bu açıdan gerçekten gurur duyuyoruz. Toplantımızın bölgemize çok büyük bir katkısı oluyor. Üstelik de bölgeden katılan uzmanlara ücretsiz burs sağlayan da bir toplantı olmanın onurunu yaşıyoruz. Bu yıl gerçekten çok önemli konular, çok önemli yenilikler yeniden tartışılacak. Sedef hastalığının yanı sıra başka hastalıklarda da çok önemli gelişmeler oldu. Alerjik egzamalı hastalar için, vitiligo için yani halk arasında 'ala' olarak bilinen hastalıklar için de yeni gelişmeler, yeni tedaviler tartışılıyor bu toplantıda" dedi.

"Tırnak dibinde görülen siyah leke, cilt kanseri öncüsü olabilir"

Tırnak diplerinde görülen lekelere de değinen Prof. Dr. Özden, "Sempozyumumuzun en ana konularımızın ilkini çıban ya da 'köpek memesi' hastalığı olarak bilinen hastalıkların tedavisindeki büyük gelişmelerden bahsettik. Bu da yeniliklerin bir tanesiydi. Tırnaklarda lekeler, daha doğrusu siyah çizgilenmeler cilt altı kanserinin bir bulgusu olabilir. Aynı cildin herhangi bir yerinde cilt kanseri görülebileceği ve bir ben gördüğümüzde bunun bir dermatolog tarafından bilgisayar deştiğinde muayene edilmesi gerektiği gibi tırnak dibinde de bu gelişebilir ve tırnak dibinde görülen bir siyah leke gerçekten ciddi anlamda bilgisayarla muayene edilmesi gereken bir cilt kanseri öncüsü olabilir. Cilt kanseri erken müdahale edilirse hayat kurtaracak, yüzde 90 şifa sağlanacak, iyi huylu bir tedavi ile düzelebilecek tümörken, geç kalındığında çok hızlıca ölümcül olabilecek, şiddetli ve agresif bir tümördür. Bu nedenle erken teşhis çok önemlidir" diye konuştu.

Cilt ve cilt altı kanserlerinde uygulanan tedavi ve tanı yöntemlerinde çok büyük yenilikler yaşandığına dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Özden, "Tekrar bir kez daha bu sene bu vesileyle sedef hastalarının ve alerjik egzaması olan hastaların tedavilerinde çok büyük gelişmeler olduğunu bilmelerini, bu konuda uzman merkezlere mutlaka başvurmaları konusunu tekrar hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Hekimler tedavi ve tanı yöntemlerindeki yenilikleri aktaracak

120'den fazla katılımcının yer aldığı sempozyumda 58 uzman hekim tırnak biyopsi teknikleri, tırnak dermatokopisi, flep teknikleri, hidradenitis suppurativa cerrahisi, skyrizi, rinvoq, psoriasis patogenezinde, çocuk psoriasis tedavisi, komorbidite, androgenetik alopeside, CO2 ve Qswitch lazerlerin kullanım alanları, botulinum toksinin kozmetik dışı endikasyonlarda kullanımı, biyostimulan dolgular, onabotulinumtoksin etkinlik süresi, psoriasisde hastalık modifikasyonu, tremfya ile erken tedavinin avantajı, atopik dermatit tedavisi, angioödem, ürtiker hastasına yaklaşım, anaflaksı, deri hastalıklarında alerji testlerinin yeri, vitiligoda yeni tedaviler, kutanöz lupusta yeni tedaviler, HPV aşılarında-tedavilerinde güncel gelişmeler, HA vasküler komplikasyon yönetimi, muayenehane ortamında acil müdahale, tırnak hastalıklarında alternatif tedaviler, PCLA uygulama endikasyon, hidradenitis suppurativada biyolojiklerin-jak inhibitörlerinin rolü, erken evre mikozis fungoides tedavisi, psoriasis tedavisinde küçük moleküller, akne-demodex-rosaceada tedavi kozmetik bakım önerileri, dudak dolgusu uygulama teknikleri, ameliyatsız yağ yakma teknikleri, pemfigusta güncel tedavi, demodeks tanı-tedavisi, eritrodermi tanı-tedavisi ve liken tedavisi gibi birçok konuda uzman hekimler tarafından sunum gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Tırnak Dibinde Görülen Siyah Leke Cilt Kanseri Öncüsü Olabilir - Son Dakika

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