Trabzon'da akut myokardit rahatsızlığı olan çocuklar Ankara'ya nakledildi - Son Dakika
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Sağlık

Trabzon'da akut myokardit rahatsızlığı olan çocuklar Ankara'ya nakledildi

Trabzon'da tedavi gören 1 ve 4 yaşındaki çocuklar, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşıma göre, çocuklar ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edildi. Ambulans uçakla Trabzon'a gelen çocuklar, Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.

31.07.2024 15:49
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Trabzon'da akut myokardit (kalp kası hastalığı) rahatsızlığı tanısıyla tedavi gören 1 ve 4 yaşındaki çocuklar, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde kalp kası hastalığı nedeniyle tedavi gören 2 çocuğun, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığına bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığı ve AFAD'ın talebi üzerine, 2 çocuk için Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak Trabzon'a gönderildi.

Hastanelerden alınan 1 ve 4 yaşındaki çocuklar, ambulansla Trabzon Havalimanı'na getirildi.

Ambulans uçağa alınan çocuklar, Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Trabzon'da akut myokardit rahatsızlığı olan çocuklar Ankara'ya nakledildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da akut myokardit rahatsızlığı olan çocuklar Ankara'ya nakledildi - Son Dakika
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