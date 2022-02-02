Trabzon'da kornea nakli yapılan hasta sağlığına kavuştu - Son Dakika

Trabzon'da, geçirdiği kaza sonucu sol gözünde yüzde 80 görme kaybı oluşan ve yaklaşık bir ay önce kornea nakli için müracaat eden 11 çocuk babası Kemal Tiryaki, kentte 30 yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştirilen kornea nakliyle sağlığına kavuştu.

Artvin'de yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan kişinin, sevk edildiği Trabzon'daki bir hastanede yapılan müdahalede beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Entübe edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve dün gece yapılan değerlendirme ve tetkikler sonucu beyin ölümünün gerçekleştiği belirlenen hastanın organlarının bağışlanması için aileyle görüşme yapıldı.

Ailenin organ bağışına karar vermesinin ardından hastanın karaciğeri, böbrekleri ve korneaları Trabzon, Sivas, Samsun ve Erzurum'da organ bağışı bekleyen 5 hastaya ulaştırıldı.

Hastadan alınan kornealardan biri, Trabzon'da nakil bekleyen 56 yaşındaki Kemal Tiryaki'ye nakledildi.

Çocukluğundaki bir yaralanmadan dolayı sol gözünde yüzde 80 görme kaybı bulunan ve yaklaşık bir ay önce kornea nakli için müracaat eden 11 çocuk babası Tiryaki, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon Sağlık Hizmetleri Başkanı ve Organ Nakil Koordinatörü Yavuz Çakıroğlu, Başhekim Prof. Dr. Süleyman Türedi ile hastanede tedavisi süren Tiryaki'yi ziyaret ederek, kornea naklini gerçekleştiren hastane doktorları İrfan Akalın ve Ahmet Kalkışım'dan bilgi aldı.

"Şu anda eskisinden iyi, daha da iyi olacak"

??????? Arsin Belediyesinde işçi olarak çalıştığını belirten Tiryaki, müracaatından kısa süre sonra kornea nakli yapıldığı için büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Çocukluğunda yaşadığı bir yaralanma sonucu sol gözünün neredeyse görmediğini ifade eden Tiryaki, "Sol gözüm yüzde 20 falan ancak görüyordu. Nakil için beni aradıklarında heyecanlandım. Başarılı da oldu. Şu anda eskisinden iyi, daha da iyi olacak. Çok güzel. Çok uzun zaman sonra bu kadar net görebildim. Önce devletimizden, sonra doktorlarımızdan Allah razı olsun. Böyle bir devletimiz olmasa bu olay olmazdı." diye konuştu.

Organlarını bağışlayan kişiye de teşekkür eden Tiryaki, "Allah yerini cennet bahçesi etsin. Canlara can katmış, umut vermiş, Allah yerini, mekanını cennet etsin, ailesine sabır versin. Kaç tane can kurtarmış. Ben de organlarımı bağışlamak isterim. Hayırlı bir iş." dedi.

Trabzon'da 30 yıl aradan sonra kornea nakli yapıldı

İl Sağlık Müdürü Usta da kornea naklinin hem Trabzon hem de bölge için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "İlimizde 30 yıl aradan sonra kornea naklini yeniden yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Trabzon'da organ nakli ameliyatlarının sayısını arttırmak istediklerini anlatan Usta, şunları kaydetti:

"Hastamızın bir gözü neredeyse görmüyordu. Artık gözünün görmeye başladığını duymuş olmanın mutluluğu yaşıyoruz. Biz özellikle bu hizmetleri bölgemizde yapmaya başlıyoruz. Hastanelerimiz bu hizmetleri verebilecek özellikteki hastaneler. Amacımız ilimizden, bölgemizden başka illere gidişi engelleyebilmek, vatandaşın kendi ilinde bu hizmeti almasını sağlamak. Yaptığımız çok hizmetler var. Kemik iliği naklinden sonra kornea naklini de yaptık. Kök hücre naklini hedefliyoruz. Daha sonra böbrek ve karaciğer nakillerini bu ilde yapabilmeyi arzu ediyoruz."

Usta, vatandaşlardan organ bağışı konusunda duyarlılık beklediklerini sözlerine ekledi.

Nakil ameliyatını gerçekleştiren doktorlardan İrfan Akalın da Tiryaki'nin çocukluk çağında geçirdiği yaralanma nedeniyle sol gözünün orta tabakasında ciddi hasar olduğunu söyledi.

Hastanın 30 yıldır çeşitli sağlık kuruluşlarında tedavi olmaya çalıştığını dile getiren Akalın, "Son olarak organ nakli olması gerektiği söylenmişti kendisine. Ancak muhtelif sebeplerden, kornea da bulunamamasından dolayı yıllardır yapılamamış. Uygun kornea bulununca hastamıza nakil yaptık. Bir vatandaşımız, başka bir vatandaşımıza ışık oldu." diye konuştu.