Trabzon'da Sinir Ağrısı Çeken Hastaya Başarılı Ameliyat - Son Dakika
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Sağlık

Trabzon'da Sinir Ağrısı Çeken Hastaya Başarılı Ameliyat

Trabzon'da yüzündeki ağrıyı diş ağrısı sanan ancak yapılan tetkikler sonucunda sinir ağrısı çektiği belirlenen Burcu Atabeyoğlu, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Atabeyoğlu'na halk arasında 'delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji tanısı konuldu. Trabzon'da ilk kez gerçekleştirilen ameliyat sonrasında hastanın şikayetleri geçti.

19.06.2024 11:07
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Trabzon'da yüzündeki ağrıyı diş ağrısı sanan ancak yapılan tetkikler sonucunda sinir ağrısı çektiği belirlenen Burcu Atabeyoğlu, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Özel bir şirkette müşteri hizmetleri sorumlusu olarak çalışan 40 yaşındaki Atabeyoğlu, 2020'de yüzünün sağ tarafındaki şiddetli ağrılar nedeniyle başvurduğu çeşitli doktor ve hastanelerde şikayetine tam çözüm bulamadı.

Atabeyoğlu, bir süre önce Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniğine başvurdu. Op. Dr. Ali Samet Topsakal'ın yaptığı kontrol ve tetkikler sonucu Atabeyoğlu'na halk arasında "delirten hastalık" olarak bilinen trigeminal nevralji (yüz bölgesindeki sinirleri etkileyen ağrı) tanısı konuldu.

Burcu Atabeyoğlu, Topsakal ve ekibinin 17 Nisan'da yaptığı başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Atabeyoğlu, AA muhabirine, 4 yıl önce bir gece acılar içinde uyandığını ve diş ağrısı çektiğini düşündüğünü söyledi.

Diş doktoru akrabasının yönlendirmesiyle nöroloji uzmanına göründüğünü belirten Atabeyoğlu, "MR'lar ve diğer tetkikler sonucunda ilaç başlandı ancak bir yere kadar etki etti. Başlarda hiçbir problemim yoktu, yaklaşık 2-3 sene sonra ataklarım artmaya başladı. Doktorlar ilaçları artırdı, takviye yeni ilaçlar verdiler. Daha fazla ilaç veremeyecekleri için artık bir beyin cerrahıyla yola devam etmem gerektiğini söylediler." dedi.

Atabeyoğlu, İstanbul, Trabzon ve Ordu'da da doktorlarla görüştüğünü ifade ederek, "En son aile hekimim, Dr. Ali Samet beye yönlendirdi. Yaptığı tetkikler sonrasında ameliyata karar verildi. Şu an için bir problemim yok. Günlük hayatıma başladım. Sosyal hayatımda herhangi bir problem yaşamıyorum, her şey düzene girdi." diye konuştu.

Çektiği acıyı tarif edemediğini anlatan Atabeyoğlu, şunları kaydetti:

"Yüzümün sağ tarafında yanağımda oluşan bir şey, bildiğiniz elektrik çarpması gibi. Konuşamıyorum, yemek yiyemiyorum, dişimi fırçalayamıyorum, işimi yapamıyorum, çalışamıyorum, sosyal hayatım yok, kimseyle iletişim kuramıyorum, günlerimin çoğu rapor alıyordum ve evde geçiyordu. Bu acıyı anlatabileceğim kelime yok. Sinir sistemim alt üst oluyor, kuvvetim kalmıyor bu acı geldiğinde. Ama şu an için bir problemim yok. 2,5 ay önce ameliyat oldum. Bir hafta hastanede yattım, sonra da taburcu oldum, kontrollerim devam ediyor."

Trigeminal nevralji ameliyatı Trabzon'da ilk kez gerçekleştirildi

Op. Dr. Topsakal ise trigeminal nevraljinin yüzde uyuşma, karıncalanma, ağrı, elektrik çarpması gibi şikayetler oluşturduğunu kaydetti.

Hastalığın toplumda sık görüldüğünü belirten Topsakal, kişiyi çok rahatsız edecek ataklar şeklinde sosyal hayatlarını etkilediğinin altını çizdi.

Topsakal, hastalığın genel itibarıyla birçok sebepten oluşabildiğine dikkati çekerek, "Beyindeki bir damarın sinire değmesi sonucunda oluşabilmektedir. Hastalar bu şikayetler için öncelikle ilaçla takip edilirler ama fayda görmeyen hastalarda eğer çektiğimiz MR ve tetkiklerde durumu uygunsa ameliyatla bu hastalığı tedavi edebiliyoruz." dedi.

Atabeyoğlu'nun tetkiklerinde de ağrının, bir damarın sinire değmesi sonucu oluştuğunun tespit edildiğini anlatan Topsakal, şöyle devam etti:

"Bu ameliyat, Trabzon'da ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa yapıldı. Ameliyattan sonra Burcu hanım fayda gördü, süreci de güzel geçirdi. Sonrasında semptom, atak ya da şikayeti geçekleşmedi. Hastamız da biz de memnun ve mutluyuz. Ameliyat sırasında kulak arkasından beyne girerek, beyinciğe yakın bölgedeki damar ve siniri birbirinden ayırıyoruz. Bu işlem yaklaşık 3 saat sürdü."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Trabzon'da Sinir Ağrısı Çeken Hastaya Başarılı Ameliyat - Son Dakika

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