Trabzon Şehir Hastanesi İnşaatı Yüzde 75 Tamamlandı - Son Dakika
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Sağlık

Trabzon Şehir Hastanesi İnşaatı Yüzde 75 Tamamlandı

Trabzon'da yapımı süren 900 yatak kapasitesine sahip Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 75'i tamamlandı. Yaklaşık 760 kişinin çalıştığı projede, depreme dayanıklı sismik izolatörler ve 5 bin kazık kullanıldı. Yılsonunda hizmete girmesi planlanıyor.

15.05.2025 15:26
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Trabzon Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 75'i tamamlandı

TRABZON - Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımı süren 900 yataklı Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 75'i tamamlandı. İnşaatında yaklaşık 760 kişinin çalıştığı şehir hastanesinin temelinde 5 bin kazıkla zemin güçlendirilmesi yapıldı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında geçtiğimiz yıllarda yapımına başlanan Trabzon Şehir Hastanesi'ndeki çalışmalar sürüyor. Toplam 900 nitelikli yatak sayısı sahip olacak şekilde projelendirilen ve yatak kapasitesi arttırılabilir durumda olan Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı yüzde 75 seviyelerine geldi. 5 bin fore kazığın kullandığı şehir hastanesi depreme dayanıklı olarak inşa edilen sismik izolatörler ile korunacak. Kentteki yoğun bakım kapasitesini de 2 katına çıkartacak olan Trabzon Şehir Hastanesi'nde 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak.

Hastane inşaatın yüzde 75 seviyelerine ulaştığını kaydeden Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Hastanemizin 4 kulesinde epey bir mesafe aldı. İç donanımlarla ilgili de ciddi çalışmalar yapıldı. Yer döşemeleri, kapıların montajı, elektrik tesisatına varıncaya kadar birçok işlemler yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Yılsonuna kadar da firma bitmesini taahhüt etti biz de o günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Şehir hastanesi devlet imkanlarıyla yapılan bir tesis. O nedenle de elimizde var olan cihazlar teşrif malzemeleri personel ve benzeri tıbbı cihazlarla alakalı fizibilite envanter çalışmalarını yaptık, bakanlığımıza sunduk. Eksik kalacağını ön gördüğümüz bir kısım malzemelerin de taleplerini yaptık. Bakanlığımız bunlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah bittiği zaman eksiksiz bir şekilde hizmet vermeyi hedefliyoruz. Özellikle ilimizde bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Bu bağlamda da hizmetlerin kaydırılması söz konusu olacak. Bir kısım hizmetleri özellikle şehir hastanemizde vermeyi planlıyoruz. Bu planlama dahilinde de yakın bir gelecekte zaten kamuoyuyla paylaşılacak" diye konuştu.

Hastanenin ulaşım alt yapısı ile ilgili de konuşan Usta "Doğuda Fatih ve Fakülte, batıda Haçkalı Baba Hastanesi ile birlikte zaten 112'nin koordinasyonu komutası bizde olduğu için çok rahat acil vakaları yönetebilir durumda olacağız. Ona rağmen yollarla ilgili çalışmalar hem Büyükşehir Belediye Başkanlığımız hem de Karayolları Bölge Müdürlüğü nezdinde ciddi bir şekilde yapılıyor. Hem hafif raylı sistem orada planlanıyor. İnşallah yakın bir zamanda oda başlayacak. Karayolları da ciddi bir şekilde hem kavşak hem şehir hastanesinin dört bir yanından yollar olacak şekilde çalışmalarını yakın bir zamanda açıklayacaktır. Çünkü son aşamalara geldiler bir ulaşım sorununun olmayacağını ön görüyoruz. Birçok hizmetin tek çatı altında olması vatandaşımızın lehine olacağını hizmet almaya başladığında görecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Trabzon Şehir Hastanesi İnşaatı Yüzde 75 Tamamlandı - Son Dakika

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