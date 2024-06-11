Trabzon'un Of ilçesinde 'Aşı Farkındalığı' toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Sağlık

Trabzon'un Of ilçesinde 'Aşı Farkındalığı' toplantısı düzenlendi

Trabzon\'un Of ilçesinde \'Aşı Farkındalığı\' toplantısı düzenlendi

Of ilçesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Kaan Kurt'un sunumuyla 'Aşı Farkındalığı' başlıklı bir toplantı düzenlendi. Kurt, toplumlarda bulaşıcı hastalıklara karşı en etkili silahın aşı olduğunu vurgulayarak, en az yüzde 98 aşılanmanın gerekliliğini belirtti. Programa, ilçe yöneticileri, muhtarlar, okul müdürleri ve sağlık çalışanları da katıldı.

11.06.2024 12:15
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Trabzon'un Of ilçesinde, "Aşı Farkındalığı" başlıklı toplantı düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce Kaymakamlık Salonunda organize edilen toplantıda, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Kaan Kurt, sunum yaptı.

Kurt, bulaşıcı hastalıklara karşı en etkili silahın aşı olduğunu belirterek, toplumlarda bulaşıya sebep olmaması için en az yüzde 98 aşılanmanın olması gerektiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Vekili Ekrem Yıldırım ve Of Sağlık Müdürü Barış Çağlar da katılımcılara teşekkür etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz, İlçe Nüfus Müdürü Emin Ulu, Of Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Selim Sarı, muhtarlar, okul müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Trabzon'un Of ilçesinde 'Aşı Farkındalığı' toplantısı düzenlendi - Son Dakika

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