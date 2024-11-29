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Trabzonspor Genel Kurulu Yarın Başlıyor

Trabzonspor Genel Kurulu Yarın Başlıyor

Trabzonspor Kulübü'nün 78'inci Olağan Seçimli Genel Kurulu yarın başlayacak. Mevcut başkan Ertuğrul Doğan tek aday olarak seçime girecek. Seçimlerde 9,909 üye oy kullanacak.

29.11.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
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TRABZONSPOR Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu, yarın başlayacak. Seçimli genel kurulda mevcut başkan Ertuğrul Doğan tek aday olarak seçime girecek.

Trabzonspor Kulübü'nün 78'inci seçimli Olağan Genel Kurulu yarın başlayacak. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek olan seçimli genel kurulda mevcut başkan Ertuğrul Doğan tek aday olarak seçime girecek. Yarın başlayacak olan ve seçimlerin Pazar günü gerçekleştirileceği genel kurulda 9 bin 909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Trabzonspor'da üyelerin seçeceği 49'uncu yönetim kurulu 3 yıllığına göreve getirilecek.

Bordo-mavili kulübün iki gün sürecek olağan seçimli genel kurulu yarın sabah saat 09.00'da başlayacak. Kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetim kurulu raporunun görüşüleceği ilk günde ayrıca yönetim kurulunun idari ve mali bakımdan ibrası oylanacak. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına giderek yeni yönetimi seçecek. Seçimde oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.

Seçime tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan'ın asil ve yedek yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu.

Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.

Kaynak: DHA

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Politika, Futbol, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Trabzonspor Genel Kurulu Yarın Başlıyor - Son Dakika

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