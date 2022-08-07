Halk sağlığı uzmanından günlük hayatın küresel ısınmanın etkilerine göre düzenlenmesi önerisi - Son Dakika
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Halk sağlığı uzmanından günlük hayatın küresel ısınmanın etkilerine göre düzenlenmesi önerisi

07.08.2022 12:57
Halk sağlığı uzmanından günlük hayatın küresel ısınmanın etkilerine göre düzenlenmesi önerisi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, insanların günlük hayatlarını her geçen gün daha fazla hissedilen küresel iklim krizinin etkilerine göre planlaması gerektiğini belirtti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, insanların günlük hayatlarını her geçen gün daha fazla hissedilen küresel iklim krizinin etkilerine göre planlaması gerektiğini belirtti.

Ekuklu, AA muhabirine, iklim değişikliğine bağlı küresel ısınmanın hissedilir boyuta ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin bir bölgesi yangınlarla mücadele ederken, diğer bölgenin sellerle boğuştuğunu belirten Ekuklu, küresel ısınmanın insan hayatının bir parçası haline geldiğini vurguladı.

Küresel ısınma nedeniyle geçmişte görmedikleri hastalıklarla karşılaştıklarını anlatan Ekuklu "İşte Avrupa'da çok ciddi sayıda ölümler yaşandı, 40 derecelerin üzerinde sıcaklıklar kaydedildi." dedi.

Ekuklu, kronik rahatsızlığı olan kişilerin küresel ısınmaya karşı daha dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Küresel ısınmanın akut etkilerinin ön plana çıktığını belirten Ekuklu, "Ani yükselen sıcaklıklara bağlı olarak Avrupa'da olduğu gibi ani ölümler meydana geldi. Doğaldır ki toplumun dikkatini onlar çekiyor. Ama bunun tabi uzun vadeli etkileri de var cilt kanseri gibi. Küresel ısınma ve iklim değişikliği meselesine önce kabul ederek başlamalıyız. Bundan sonra daha da belki sıcak günlerle, sıcak mevsimlerle karşılaşacağız." diye konuştu.

Önümüzdeki yıllarda günlük hayatın iklim değişikliğinin etkilerine göre planlanabileceğini belirten Ekuklu, şöyle devam etti:

"İşimizi, hayat biçimimizi, giyimimizi, beslenmemizi ne yazık ki küresel ısınmaya göre ayarlamamız gerekiyor. Dünya belki bir derece ısınıyor ama biz onu farklı kıtalarda, farklı coğrafyalarda çok farklı bir biçimde hissedebiliyoruz. Biz işin sıcaklık tarafına bakıyoruz ama bugün İç Anadolu'da, Karadeniz'de yaşadığımız seller, aşırı yağışlar, taşkınlar küresel ısınmanın getirdiği iklim değişikliğinin getirdiği yeni sorunlar. Evinizi nereye yapacağınızdan, nasıl yapacağınıza, günlük hayatınızda nasıl çalışacağınıza, ne giyeceğinize, ne yiyeceğinize, ne içeceğinize kadar her şeyi bundan sonra küresel ısınmaya göre ayarlamak zorundayız. Bu bireysel olarak yapmamız gereken şeyler. Tabi iklim değişikliğiyle mücadele daha çok boyutlu, devletlerin birlikte hareket etmeleri gereken bir alan."

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Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Halk sağlığı uzmanından günlük hayatın küresel ısınmanın etkilerine göre düzenlenmesi önerisi - Son Dakika

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