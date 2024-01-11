TTB: Solunum yolu hastalıklarına bağlı salgın önlemi çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK), solunum yolu hastalıklarına bağlı yaşanan salgın ile ilgili açıklama yaptı.

TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali İhsan Ökten acil servislerin ve yoğun bakımların dolduğunu, randevuların aksadığını, bu durumun başka hastalıklar nedeniyle tedavi gereksinimi duyan insanları etkilediğini dile getirerek topluma maske-mesafe-hijyen-havalandırma önlemlerini uygulama çağrısı yaptı.

Açıklamayı yapan Sibel Uyan, Ülkemizde bir aya yakın süredir hız kesmeden süren İnfluenza, COVID-19, RSV başta olmak üzere Adenovirüs, Rotavirüs gibi mevsimsel virüslerin kaynaklık ettiği salgının oldukça önemli bir toplumsal sağlık sorunu haline geldiğini belirtti.

HASTANELER DOLDU

Uyan, salgını önleyici yöntemler tercih edilmeyince; hastane polikliniklerinde hastalar yığılmaya, yoğun bakımlarda hasta yatağı bulmada zorluklar yaşanmaya başlandığını söyledi.

Uyan "Yaşadığımız bahar nezlesi değil, ölümcül İnfluenza ve COVID salgınıdır. Yaşadığımız salgın basit bir nezle değildir. Toplum ve sağlık çalışanları salgınla ilgili sürekli bilgilendirilmeli, koruyucu önlemler hatırlatılmalı, eğitimler yapılmalıdır. Sağlık kurumlarında maske takılması zorunludur" dedi.

İKİ HAFTAYA PİK YAPACAK

Gerçek Gündem'e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, salgının yeni zirveye çıkmaya başladığını söyleyerek uyarılarda bulundu. Prof. Şenol, "Çocuklarda zatürre vakalarında ve çocuk vakalarında artış vardı. Önümüzdeki haftalarda okullar ara tatile gidene kadar tırmanacak. Oradaki halkayı tamamlayacak. Ondan sonraki ara tatilde de evdekilere bulaş olacağı için erişkin vakaları artmaya başlayacak. Dolayısıyla önümüzde en aşağı 4-8 haftalık bir dönem var. Bu önümüzdeki iki hafta çok daha yüksek bir pike çıkacağını düşünüyoruz. Sıkıntılı olan durum şu, bizim servislere yatırdığımız ileri yaştaki kırılgan hastalar grip, H1N1 ya da Covid olup durumları ağırlaşıyor ve yoğun bakıma vermek zorunda kalıyoruz. Acil servislerde de bekleme sıraları var. Yani hiç yönetilmeyen bir salgından söz ediyoruz özetle." diye konuştu.