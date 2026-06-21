Tunceli'de Mobil Kanser Tarama Aracı Hizmete Girdi - Son Dakika
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Tunceli'de Mobil Kanser Tarama Aracı Hizmete Girdi

Tunceli\'de Mobil Kanser Tarama Aracı Hizmete Girdi
21.06.2026 14:49
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Tunceli'de hizmete alınan Mobil Kanser Tarama Aracı, dağlık köylere ücretsiz tarama götürüyor.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de en uzun yaşam süresine sahip il Tunceli'de hizmete alınan Mobil Kanser Tarama Aracı yola çıktı. Dağlık yolları aşan araç ve sağlık ekipleri, köylerde erken teşhis için kanser taramaları yapıyor.

Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı ile Tunceli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmete alınan Mobil Kanser Tarama Aracı, ilk saha çalışmalarına başladı. Dağlık ve zorlu yolları aşarak Tunceli'nin en kalabalık köylerinden Geyiksuyu'na ulaşan sağlık ekibi, köy merkezi ile çevredeki köy ve mezralarda yaşayanlara ücretsiz kanser taraması yaptı.

SAĞLIK EKİBİ GÜN BOYU HİZMET VERDİ

Sağlık Bakanlığı'nın koruyucu sağlık hizmetleri ve erken teşhis hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, uygun yaş grubundakilere serviks, meme ve kolon kanseri taramaları gerçekleştirildi. Programın organizasyonu Geyiksuyu köyü ebesi Dilek Bayır tarafından yürütülürken, tarama işlemleri röntgen teknisyeni Yasemin Duran ile hemşire Büşra Bölükbaşı tarafından gerçekleştirildi. Hekim, hemşire ve röntgen teknisyeninden oluşan sağlık ekibi, gün boyunca çok sayıda kişiye hizmet sundu. Çalışmaları yerinde inceleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Aslan ve vakıf yönetim kurulu üyeleri de vatandaşlarla bir araya geldi. Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Adar Bulut da tarama sürecinde kanserde erken teşhisin önemi konusunda bilgilendirdi.

'KETEM'İ AYAKLARINA GÖTÜRÜYORUZ'

Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Adar Bulut, kanser tarama hizmetlerini vatandaşların ayağına götürdüklerini belirterek, "Bugün Geyiksuyu köyümüzün meydanındayız. Mobil Kanser Tarama Aracımızla buraya gelerek kanser taramalarının startını Geyiksuyu'nda vermiş olduk. Artık kanser taramalarını vatandaşlarımızın ayağına getirdik. Bundan sonraki süreçte belirli aralıklarla Tunceli'nin ilçelerinde ve köylerinde Mobil Kanser Tarama Aracımızı konuşlandıracağız. Vatandaşlarımızın taramalarını bulundukları bölgelerde gerçekleştireceğiz. Daha önce vatandaşlarımızı araçlarla KETEM'e getiriyorduk artık KETEM'i onların ayağına götüreceğiz" dedi.

'ÇOK İYİ OLDU'

Esna Karataş, aracın köylere gelmesinin büyük bir avantaj olduğunu belirterek, "Uzun zamandır böyle bir aracın olmasını çok istiyorduk. Yol paramız olmuyor, hayvancılıkla uğraşıyoruz, merkeze gitmek zor oluyordu ama artık çok rahat araç kapımızın önüne geldi ve taramalarımızı yaptı" diye konuştu. Suna Demir ve Gülizar Demir de erken teşhis açısından Mobil Kanser Tarama Aracının, köyleri gezmesinden memnun olduklarını ifade etti.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: DHA

Tunceli, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tunceli'de Mobil Kanser Tarama Aracı Hizmete Girdi - Son Dakika

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