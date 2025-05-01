Tunceli Devlet Hastanesi'nde Duman Tahliyesi - Son Dakika
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Sağlık

Tunceli Devlet Hastanesi'nde Duman Tahliyesi

Hastanenin bodrumundaki arıza nedeniyle yoğun duman oluştu, hastalar tahliye edildi. Güvenlik sağlandı.

01.05.2025 14:53
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TUNCELİ Devlet Hastanesi'nin bodrum katında bulunan kuru hava motorundaki arıza nedeniyle bina, yoğun dumanla doldu. Hastalar hastanenin açık otopark alanına çıkarılırken, üst katlara kadar yayılan duman yangın ihbarı üzerine hastaneye sevk edilen ekipler tarafından tahliye edildi. Hastanede incelemelerde bulunan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Birkaç saat içerisinde tekrar normale dönecek hastanemiz" dedi.

Tunceli Devlet Hastanesi'nde saat 10.00 sıralarında bodrum kattan çıkan yoğun duman, üst katlara doğru yayılırken, yangın ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastalar, sedyelerle ve yataklarla açık otopark alanına çıkarılırken, ekipler dolan dumanı yapılan çalışmayla tahliye etti. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu hastaneye gelerek son durum hakkında bilgi aldı. Vali Tekbıyıkoğlu'na İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve İl Sağlık Müdürü Muhammet Duran da eşlik etti. Bodrum kattaki kuru hava motorundaki arıza nedeniyle binanın dumanla dolduğu tespit edildi.

'PEYDERPEY HASTANEYE TEKRAR HASTALARIMIZI ALMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Vali Tekbıyıkoğlu hastanedeki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Tunceli hastanemizde yatan hastalarımıza, hasta yakınlarımıza, çalışanlarımıza, doktorlarımıza, hemşerilerimize geçmiş olsun diliyorum. Bugün saat 10.03-10.05 civarında, hastanemizin zemin katının altındaki eksi 1'deki, teknik kısımda bir duman ihbarı geldi. Yangın şüphesiyle beraber hastanemiz boşaltılıyor. Hem gaz hem elektrik teşkilatımız hem de itfaiye teşkilatımız hızlı bir şekilde hastaneye intikal ediyorlar. Sonucunda çok önemli bir problemin olmadığını, hastanedeki oksijen hizmeti sağlayan gaz sistemine kuru hava desteği sağlayan kuru hava motorunda bir arızadan kaynaklandığını fakat çok fazla dumanla beraber hastaların konforunu ve çalışanların konforunu etkileyecek bir durum olması hasebiyle bir dışarı tahliyesi oldu. Arıza tespit edildikten ve güvenli ortam sağlandıktan sonra peyderpey hastaneye tekrar hastalarımızı almaya çalışıyoruz. Olayın ehemmiyeti hasebiyle daha büyük bir tehlikeye maruz kalmaması için anında müdahale edildi. Hastaların can güvenliği sağlanmaya çalışıldı. Hastanede çalışan diğer doktorlarımız, izinli olanlarımız bile servislerinin başına koştular ve hastalarıyla ilgilenmeye başladılar. Birkaç saat içerisinde tekrar normale dönecek hastanemiz. Tekrar geçmiş olsun diliyorum" dedi.

KİMSE DUMANDAN ETKİLENMEDİ

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada da önlem amacıyla 35 servis hastasının tahliye edildiği belirtilerek, "01 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.02'de Tunceli Devlet Hastanesi bodrum katında yer alan kuru hava santrali odasında bulunan kuru hava motorunda teknik bir arıza meydana gelmiştir. Arıza nedeniyle servis katlarında duman oluşmuş, önlem olarak 35 servis hastası geçici süreyle hastane bahçesine tahliye edilmiştir. Yoğun bakım katında otomatik kapı sistemlerinin bulunması sayesinde bu bölümde herhangi bir duman etkisi oluşmamış, toplam 10 yoğun bakım hastasının sağlık durumlarının stabil olduğu belirlenmiştir. İtfaiye ekipleri saat 10.11 itibarıyla olay yerine ulaşmış ve kuru hava motorundan kaynaklı oluşan duman kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Bodrum kattan üst katlara yayılan dumanın tahliyesi amacıyla pencere ve havalandırma sistemleri devreye alınmıştır. Acil servis alanında yapılan gerekli havalandırmanın ardından tahliye edilen hastalar yeniden acil servise alınmış, diyaliz hizmetleri planlı şekilde tekrar başlatılmıştır. Servis katlarında yapılan son güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından hastaların servislerine dönüşleri sağlanmaya başlanmıştır. Yaşanan olayda herhangi bir hastanın veya sağlık personelimizin dumandan etkilenmediği tespit edilmiş, yoğun bakım hizmetleri kesintisiz şekilde sürdürülmüştür. Arızalanan kuru hava motorunun yedeği devreye alınarak sistem kontrolleri sağlanmış, hastane sistemlerine kuru hava verilmesine devam edilmiştir" denildi.

Haber ve Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Tunceli Devlet Hastanesi'nde Duman Tahliyesi - Son Dakika

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