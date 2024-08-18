Turist İshalleri Çocuklarda Ciddi Sağlık Sorunlarına Yol Açabiliyor - Son Dakika
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Sağlık

Turist İshalleri Çocuklarda Ciddi Sağlık Sorunlarına Yol Açabiliyor

Turist İshalleri Çocuklarda Ciddi Sağlık Sorunlarına Yol Açabiliyor

Tatil dönüşü artan turist ishalleri, özellikle çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Turist ishalinin, genellikle karın ağrısı, kusma, bulantı, halsizlik ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, 'Özellikle 2 yaş altı çocuklarda sıvı kaybı, ateş, kusma ve beslenmenin azalması hayati tehlikeyi arz edebilecek durumlara kadar gelebilir. Bu durumlar söz konusu olduğunda mutlaka çocuk hekimine başvurmalısınız' dedi.

18.08.2024 10:19
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Tatil dönüşü artan turist ishalleri, özellikle çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Turist ishalinin, genellikle karın ağrısı, kusma, bulantı, halsizlik ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, "Özellikle 2 yaş altı çocuklarda sıvı kaybı, ateş, kusma ve beslenmenin azalması hayati tehlikeyi arz edebilecek durumlara kadar gelebilir. Bu durumlar söz konusu olduğunda mutlaka çocuk hekimine başvurmalısınız" dedi.

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte, turist ishalinin çocuklarda görülme sıklığı artış gösterdi. Medipol Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, havuzlar, denizler, iyi yıkanmamış taze sebze ve meyveler ile bozulma eğilimli gıdaların bu durumun başlıca nedenleri arasında olduğunu belirtti. Özellikle çocukların yaz tatili boyunca sık tükettiği ketçap ve mayonez gibi yiyeceklerin de risk oluşturduğunu dile getiren Prof. Dr. Güzel, sıvı kaybı ve beslenme bozukluklarına karşı aileleri uyardı.

"BESİN VE SIVI GIDALARINI ALMIŞ OLMASI ÇOK ÖNEM ARZ EDİYOR"

Turist ishallerinin çocuklarda kusma, bulantı, halsizlik ve ateş gibi semptomlarla görülebileceğini belirten Prof. Dr. Ahmet Güzel, "Son günlerde tatil dönüşüyle beraber toplumda sıklıkla artan turist diyareleriyle çok sık karşılaşmaktayız. Havuzlar, denizler, iyi yıkanmamış taze sebze ve meyveler, onun dışında bozulma eğilimli bazı gıdalar, ketçap, mayonez gibi çocukların yaz tatili boyunca en sık tükettiği yiyecekler bunlar arasında yer alıyor. Genellikle ishal ataklarıyla kendisini gösteriyor. Çocuklarınızda özellikle karın ağrısı, kusma, bulantı, halsizlik, ateş gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Böyle bir durum seyahat esnasında olduğu gibi eve dönüşten sonra da ortaya çıkabilir. Özellikle besinlerini ve sıvı gıdasını almış olması çok önem arz ediyor" diye konuştu.

"BAKTERİLER, PARAZİTLER VE VİRAL ENFEKSİYONLAR SEBEP OLABİLİYOR"

Özellikle 2 yaş altı çocuklarda hayati tehlikeyi arz eden noktalara kadar gidebileceğini ifade eden Prof. Dr. Güzel, böyle bir durumda mutlaka çocuk hekimine başvurulması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Güzel, "Dehidratasyon dediğimiz sıvı kaybı çocuklarda vücudun direncinin daha da düşmesine neden olabiliyor. Böyle bir durumla karşılaşırsak ilk yapacağımız şey çocuğumuzun beslenmesini sağlamak. Kusma atakları, ateşler, karın ağrısı ve krampların fazla ve besin gıdasının giderek azaldığı durumlar söz konusu olduğunda çocuk hekimine mutlaka başvurmalısınız ve gereken tedaviyi almalısınız. Bunların içerisinde turizm yerlerinde neden olan etkenleri düşündüğümüzde bakteriler, parazitler, viral enfeksiyonlar daha ön planda çıkıyor. Özellikle 2 yaş altı çocuklarda sıvı kaybı, ateş, kusma ve beslenmenin azalması hayati tehlikeyi arz edebilecek durumlara kadar gelebilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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