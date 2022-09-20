Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Yılmaz'dan "medikal estetik kursları"yla ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
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Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Yılmaz'dan "medikal estetik kursları"yla ilgili değerlendirme Açıklaması

20.09.2022 11:08
Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Yılmaz'dan "medikal estetik kursları"yla ilgili değerlendirme Açıklaması

Türk Dermatoloji Derneği (TDD) Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, medikal estetik uygulamalarının ciddi eğitim ve uzmanlık gerektirdiğini belirterek, ehil ellerde yapılmayan müdahalelerin ciddi yan etkilere, kalıcı izlere neden olabildiğini söyledi.

Türk Dermatoloji Derneği (TDD) Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, medikal estetik uygulamalarının ciddi eğitim ve uzmanlık gerektirdiğini belirterek, ehil ellerde yapılmayan müdahalelerin ciddi yan etkilere, kalıcı izlere neden olabildiğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının il sağlık müdürlükleri ve hastanelere, medikal estetik kursları düzenlenmesi ve sertifika verilmesinin yasak olduğunu hatırlatan yazı gönderdiğini ve yazıda bu tür faaliyetlerin ilgili kuruluşlara bildirilmesini istediğini anımsattı.

Hekim olmayan kişilerin dahi kurslarda eğitim alıp, "medikal estetik uzmanıyım" diye televizyon programlarına çıktığını, "merdiven altı" olarak tabir edilen estetik uygulamaları yapabildiğini dile getiren Yılmaz, TDD olarak Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile bunun önlenmesi için uzun yıllar mücadele verdiklerini vurguladı.

Yılmaz, Sağlık Bakanlığının, il sağlık müdürlükleri ve hastanelere medikal estetik sertifikaları ve kurslarıyla ilgili uyarı yazısı göndermesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ehil olmayan kişilerce yapılan estetik uygulamaları nedeniyle komplikasyonların arttığına işaret eden Yılmaz, "Medikal estetik uygulamaları ciddi eğitim ve uzmanlık gerektiriyor, 2-3 günlük eğitimle sağlanacak bir şey değil. Biz sadece komplikasyonlarla uğraşır hale geldik. Hastalar yanlış uygulamalar sonucu ciddi enfeksiyonlarla bize geliyor, bunları düzeltme konusunda birtakım çaba içinde oluyoruz. Bir kısmını düzeltiyoruz ama hasarlı kalanlar da oluyor. Bu şikayetler çok arttığı için Sağlık Bakanlığı ciddi bir adım attı." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısıyla parladığını, yurt dışından saç ekimi ve estetik uygulamaları için de çok sayıda kişinin geldiğini hatırlattı.

Tabela koyarak "merdiven altı" uygulama yapan yerlere yönelik alınan tedbirin önemine dikkati çeken Yılmaz, "Bir haftalık eğitim alan, hekim olmayan ya da bakıyorsunuz diş hekimi estetik alanında 'üniversite onaylı kurs açıyoruz' diye afişler asıyor. Bunları Bakanlığa bildiriyoruz. Bakanlık da bunun engellenmesi konusunda adımlar atıyor ancak muhatap bulamıyorsunuz çünkü kaçak uygulamalar." ifadesini kullandı.

Herhangi bir eğitim programı ya da kongre yapacaklarında önce Sağlık Bakanlığından onay aldıklarını bildiren Yılmaz, onay verildikten sonra da Türk Tabipleri Birliğine bilgi verdikleri aktardı.

Düzenledikleri kongrelerin, üniversitelerde verdikleri eğitimin tamamlayıcısı olduğunun altını çizen Yılmaz, sadece kursa katılarak uzman olunamayacağını kaydetti.

"Uygulamalara yönelik kısıtlama getirildi"

Medikal estetik yaptıracakların dikkatli olmasını isteyen Yılmaz, "Ucuz ya da çok ismini duyduk" diye gidilebilen yerlerde bazen uzman olmayan hatta hekim olmayanların bile çokça uygulama yapabildiğine tanık olduklarını anlattı.

Lazer, radyofrekans gibi aşamalı yapılması gereken bazı işlemlerin ehil olmayan yerlerde para kazanmak kaygısıyla tek seferde yapılmaya çalışıldığını dile getiren Yılmaz, "Uygun olmayan ortamlarda yapılan uygulamalar sonucunda ciddi alerjik reaksiyonlar gelişebiliyor, vücutta kalıcı izlere, ciddi enfeksiyona neden olabiliyor, malzeme damarı tıkayabiliyor." uyarısında bulundu.

Yanlış uygulamaların doku yıkımlarına neden olduğuna işaret eden Yılmaz, Sağlık Bakanlığının bu uygulamalara yönelik kısıtlamasının önemli olduğunu, "merdiven altı" uygulamaların denetimleri için dernekler aracılığıyla her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti.

Sağlık il müdürlükleri ve hastanelere yazı gönderilmişti

Sağlık Bakanlığı, 2003'te bir dönem uygulanmasına izin verilen medikal estetik sertifika eğitimlerinin 2008'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında yürürlükten kaldırıldığını, sertifika veya buna benzer yetki belgesine dayanılarak unvanlarda "estetik" veya benzer anlama gelecek hiçbir ibare kullanılamayacağını, bu tip işlemlerin de sadece ilgili alandaki doktor ve uzman doktorlar tarafından tıbbi işlem olarak yapılabileceğini duyurmuştu.

Sağlık il müdürlükleri ve hastanelere gönderilen yazıda, Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğinin de Bakanlıkça belirlenmiş alanlarda ve standartlarda verilen eğitimler sonrası sertifikaların tescil edilebileceği, kazanılmış haklar hariç medikal estetik sertifikasının yürürlükten kaldırıldığı, bu isimde ve benzeri anlamlara gelecek eğitimlerin düzenlenmesi, katılımcılara sertifika verilmesinin hukuken mümkün olmadığı vurgulanmıştı.

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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Yılmaz'dan 'medikal estetik kursları'yla ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Yılmaz'dan "medikal estetik kursları"yla ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
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