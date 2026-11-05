Türk Kızılay'ın Samsun Havza'daki kampanyasında iki günde 45 ünite kan toplandı - Son Dakika
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Türk Kızılay'ın Samsun Havza'daki kampanyasında iki günde 45 ünite kan toplandı

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Türk Kızılay\'ın Samsun Havza\'daki kampanyasında iki günde 45 ünite kan toplandı
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Samsun Havza'da Türk Kızılay tarafından Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasında iki günde 45 ünite kan toplandı. Toplanan kanların, kan ihtiyacı bulunan hastaların tedavisinde kullanılmak üzere stoklara katkı sağlaması amaçlanıyor.

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında iki gün içerisinde 45 ünite kan toplandı.

Havza Mehmetçik Meydanı'nda gerçekleştirilen kan bağışı çalışması, çarşamba ve perşembe günleri 08.00 ile 17.00 saatleri arasında sürdürüldü. Türk Kızılay Kan Toplama Merkezi ekipleri tarafından yürütülen kampanyaya vatandaşlar destek vererek kan bağışında bulundu.

İki gün süren kampanya kapsamında toplam 45 ünite kan toplandı. Toplanan kanların, kan ihtiyacı bulunan hastaların tedavilerinde kullanılmak üzere kan stoklarına katkı sağlaması amaçlandı.

Kan bağışının ameliyatlardan acil müdahalelere, kronik hastalıkların tedavisinden çeşitli sağlık sorunlarına kadar pek çok alanda hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek, güvenli kan temininin sürdürülebilmesi için düzenli bağışın gerekliliği vurgulandı.

Yetkililer, bir ünite kan bağışının birden fazla hastaya umut olabileceğini belirterek tüm vatandaşları düzenli kan bağışında bulunmaya davet etti. Kampanyaya destek veren Havzalı vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
KızılaySamsunGüncelSağlıkHavzaSon Dakika

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