Türk Kızılay Şırnak, Balveren\'deki öğrencilere hijyen seti desteğini sürdürdü

Türk Kızılay Şırnak İl Merkezi Başkanlığı ve Engelsiz Şırnak, Balveren beldesindeki öğrencilere hijyen seti dağıttı.

Türk Kızılay Şırnak İl Merkezi Başkanlığı, Türk Kızılay Engelsiz-Şırnak ekipleriyle birlikte Balveren beldesinde etkinlik gerçekleştirdi. Kızılay ekipleri, "öğrencilere hijyen seti desteğimiz devam ediyor" sloganıyla, beldedeki okulları ziyaret ederek öğrencilere hijyen kitleri ulaştırdı.

Kızılay tarafından yapılan açıklamada, sağlıklı bir geleceğin ancak çocukluk yaşta kazanılan doğru alışkanlıklarla mümkün olabileceği vurgulandı. Açıklamada, el hijyeninden ağız ve diş bakımına kadar atılan her küçük adımın çocukların hastalıklardan korunmasına, sağlık bilincinin gelişmesine ve yaşam kalitelerinin artmasına önemli katkı sağladığı ifade edildi.

Kızılay Şırnak ekipleri, çalışmalara destek veren okul yönetimlerine, öğretmenlere, gönüllülere ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Ekipler, tüm öğrencilere sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı temennisinde bulundu.