Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı, röportaj isteyen bile oldu - Son Dakika
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Sağlık

Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı, röportaj isteyen bile oldu

Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı, röportaj isteyen bile oldu
23.05.2025 16:53
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Sağlık Bakanlığı'nın yeni Vücut Kitle Endeksi uygulamasıyla ilgili şaka yapan Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar'ın paylaşımı dünya basınında gerçek zannedilerek haber yapıldı. Prof. Dr. Sayar, onlarca basın kuruluşunun, "Türkiye şişmanlara savaş açtı" şeklinde manşet yapmasını da esprili bir şekilde yorumlayarak, "Kilolarım tüm dünyanın diline düştü madem, gidip kilo vereyim" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın yeni Vücut Kitle Endeksi uygulaması sosyal medyada tartışmalara yol açarken bazı kullanıcılar da bu durumu espri konusu haline getirdi. Uygulamayla ilgili şaka yapan isimlerden biri olan Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar'ın paylaşımını ise dünya basını gerçek zannetti.

"GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR ŞİŞMAN KARDEŞLERİM"

Sayar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üsküdar Meydanı'nda şişman çevirmesine yakalandım. Biraz kınayıp saldılar neyse ki. Radar görünce birbirine selektör yapanlar gibi o yöne giden 3 şişmanı uyardım. Gün birlik günüdür şişman kardeşlerim" ifadelerini kullandı.

Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı, röportaj isteyen bile oldu

PAYLAŞIMI DÜNYA BASININI SALLADI

Sayar'ın paylaşımı başta Almanya olmak üzere Avrupa'da son derece ciddiye alınarak manşete konu oldu. "Berliner Morgenpost" gazetesi, Sağlık Bakanlığı'nın kampanyaya katılımın gönüllü olup olmadığını henüz belirtmediğini yazarak, "Örneğin Gökben Hızlı Sayar isimli bir kadın kilo kontrolüne tabi tutulmuş. X'e bildirdiğine göre kendisini bir nebze yargılanmış hissetmiş , ancak daha sonra gitmesine izin verilmiş" dedi. Focus dergisi ise olayı daha ileriye taşıyarak Sayar'ın bir kamu kontrolü sırasında gerçekten durdurulduğunu ve yargılandığını iddia etti. İngiliz basını Daily Mail, Yunan basını Teleferi gibi kuruluşlar "Türkiye şişmanlara savaş açtı: Sokakta zorla kilo ölçümü yapıyorlar" başlıklarla haberler yayımladı. Alman basını RTL olmak üzere bazı medya kuruluşları Sayar'a konu hakkında röportaj yapmak için talep gönderdi.

Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı, röportaj isteyen bile oldu

"DİPLOMATİK KRİZ ÇIKARDIK İYİ Mİ"

Yapılan haberlere de esprili bir dille yanıt veren Sayar, "Ay öleceğim, şişmanlığım Alman basınında", "Diplomatik kriz çıkardık iyi mi? Etkin şişmanlıktan faydalanıp iltica istesem ona da inanırlar şimdi. Almanya, bak işine kardeşim, devletimiz sever de tartar da bizi, karışma", "Kilolarım tüm dünyanın diline düştü madem, gidip kilo vereyim" şeklinde paylaşımlar yaptı.

Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı, röportaj isteyen bile oldu

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Son Dakika Sağlık Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı, röportaj isteyen bile oldu - Son Dakika

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