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ŞANLIURFA - Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Kara'dan vatandaşlara TURKOVAC için destek çağrısı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Kara'dan vatandaşlara TURKOVAC için destek çağrısı

24.12.2021 12:27

Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, acil kullanımı onaylanan TURKOVAC aşısına vatandaşlardan destek istedi.

Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, acil kullanımı onaylanan TURKOVAC aşısına vatandaşlardan destek istedi.

Prof. Dr. Kara, TURKOVAC'ın seri üretiminin yapıldığı Şanlıurfa'daki tesiste, AA muhabirine, Türkiye'nin yetişmiş insan gücüyle aşıyı üretim ve seri kullanım aşamasına getirmiş olmasının çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Aşıların seri üretiminin yapılmasının çok kolay bir iş olmadığını vurgulayan Ateş, "Bugün Kovid-19 aşısı, yarın ihtiyaç duyulduğunda bir başka aşı da artık ülkemizde üretilebilecek. Önümüzdeki dönemde artık neredeyse çıkacağına emin olduğumuz, ortaya çıkacağı kesin olarak bildiğimiz yeni pandemilerde de ülkemizde aşının tekrar üretilebilmesi, aşının hızla bizim ülkemizde ve dünyadaki diğer ülkelerde de kullanılabilir olmasının sağlanması açısından yerli ve seri üretim önem taşıyacaktır. Bunlar çok önemli basamaklardır." diye konuştu.

"TURKOVAC büyük avantaj"

Aşıda tereddüt yaşayanlar için TURKOVAC'ın kolaylaştırıcı bir faktör olacağına inandığını belirten Ateş, yerli ve milli olarak Türkiye'de üretilmesinin de aşı yaptırmayanların kaygılarını azaltabilecek nitelikte olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Kara, kullanılan tüm aşıların koruyuculuğunun bulunduğunu hatırlatarak, TURKOVAC aşısının da oldukça etkin ve başarılı olduğunun kanıtlandığını anlattı.

Virüsten korunmanın temel yolunun aşıdan geçtiğini anımsatan Kara, "TURKOVAC aşısı da artık çok büyük bir avantaj, vatandaşımızın özellikle aklındaki soruları çözme noktasında artı bir değeri olacaktır. Bizim o bakımdan aşılarımıza sahip çıkmamız, zamanı geldiğinde mutlaka ve mutlaka hatırlatma dozunu olmamız lazım." dedi.

"Ön veriler etkinliğini ve güvenliğini gösteriyor"

Prof. Dr. Kara, Türkiye'nin salgına karşı çok önemli bir buluşa imza attığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın TURKOVAC aşısına destek olması lazım. Özellikle bundan önce aşı olmamış kişiler eğer aşı olacaklarsa TURKOVAC'ı seçerlerse ülkemize ve bize çok büyük destek sağlamış olurlar. Hatırlatma dozlarında da TURKOVAC seçildiğinde yine yardımcı olmuş olurlar. Ön verilerimiz aşının etkinliğini ve güvenliğini gösteriyor ama bizim bunu daha da geliştirmemiz, daha fazla kuvvetli hale getirmemiz lazım. O nedenle vatandaşlarımızdan daha fazla ilgi ve destek bekliyoruz."

ŞANLIURFA - Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Kara'dan vatandaşlara TURKOVAC için destek çağrısı
ŞANLIURFA - Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Kara'dan vatandaşlara TURKOVAC için destek çağrısı
ŞANLIURFA - Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Kara'dan vatandaşlara TURKOVAC için destek çağrısı
ŞANLIURFA - Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Kara'dan vatandaşlara TURKOVAC için destek çağrısı

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Sağlık Bakanlığı, TURKOVAC, Türkiye, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık ŞANLIURFA - Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Kara'dan vatandaşlara TURKOVAC için destek çağrısı - Son Dakika


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