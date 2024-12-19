Türkiye'de İlk Gönüllü HIV Test Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

Türkiye'de İlk Gönüllü HIV Test Merkezi Açıldı

Türkiye\'de İlk Gönüllü HIV Test Merkezi Açıldı

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, HIV testi için ücretsiz olarak hizmet veren Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi açıldı. Kişiler, bilgilerinin gizli tutulduğu bu merkezde, HIV dışında Hepatit B, C ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için de test yaptırabilecekler.

19.12.2024 14:58  Güncelleme: 15:02
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SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Sabri Atalay, Türkiye'de ilk defa bir hastane içerisinde HIV testi için Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi açıldığını belirtti. Merkezde testlerin ücretsiz olarak yapıldığını dile getiren Doç. Dr. Atalay, "Kişi, bilgilerini paylaşmadan HIV testini yaptırabiliyor. Bunun yanı sıra Hepatit B, Hepatit C, sifiliz ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar konusunda da hem test yaptırma hem de danışmanlık hizmeti alma imkanı bulabilirler" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Sabri Atalay, Türkiye'de ilk defa bir hastane içerisinde HIV testi için Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi açıldığını belirtti. Testlerin ücretsiz yapıldığına dikkati çeken Doç. Dr. Atalay, "Merkezimize başvuran bireyler, kişisel bilgilerini paylaşmadan HIV testini yaptırabilirler. Yapılan hızlı test sonucu ve daha sonra yapılacak olan ileri incelemeler ile HIV enfeksiyonu tanısı alan kişilerin tedavisi, ülkemizde ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Kişilerin sağlık güvencesi olmasa dahi, genel sağlık sigortası kapsamına alınarak tedavilerin tamamı SGK tarafından karşılanıyor. HIV enfeksiyonu günümüzde tedavi edilebilir, kronik bir durum halini almıştır. HIV ile yaşayan bireyler, günümüzde genel popülasyona benzer, sağlıklı bir yaşam sürmektedirler. Bunun yanında bu kişiler evlenebilir, sağlıklı çocuk sahibi olabilirler ve toplumdaki diğer bireyler gibi yaşayabilirler" ifadelerini kullandı.

'BİLİNİRLİĞİNİN ARTMASI GEREKİYOR'

Türkiye'de HIV vakalarında son dönemde hızlı bir artış görüldüğünü, gençler ve kadınlardaki artışın dikkat çektiğini söyleyen Doç. Dr. Atalay, "Dolayısıyla bu artışın önüne geçmek için tanı koymaya yönelik girişimlerin, test merkezlerinin sayısının ve bilinirliğinin artması gerekiyor. Çünkü kişilerin nereye başvuracaklarını çoğu zaman bilmediklerini görüyoruz. Ayrıca "Avrupa'da HIV testlerinin yapıldığı merkezlerin belirtildiği 'European Test Finder' sitesine yaptığımız başvuru da onaylandı. Bu sayede ülkemize gelen turistlerin başvuracağı bir merkez haline de gelmiş bulunuyoruz. Böylece test yaptırmak isteyen kişiler internet aracılığıyla bir test merkezi aradıklarında kliniğimizin iletişim ve adres bilgilerine kolaylıkla ulaşarak testlerini olabilecekler" dedi.

'HEM TEST YAPMA HEM DE DANIŞMANLIK ALMA İMKANI BULACAKLAR'Kişilerin sadece HIV değil Hepatit B, Hepatit C gibi enfeksiyonlar konusunda hem test yapma imkanı hem de danışmanlık alma imkanı bulacaklarını söyleyen Doç. Dr. Atalay, "Tedavi alan bireyler partnerlerine de HIV bulaştıramazlar. Biz bunu 'B=B' veya 'Belirlenemeyen=Bulaştıramayan' şeklinde ifade ediyoruz. Böylece, tedavi ile kişiler sağlıklı bir yaşam sürerken, HIV'in toplumda yayılmasının da önüne geçilmiş oluyor. Bunu sağlamanın başlıca yolu da HIV tanısının konulmasında yatıyor. Tanı konulan kişiler başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor ve virüs kontrol altına alınabiliyor. Toplumda HIV ile yaşayan bireylere karşı bilgi eksikliği veya yanlış bilgilerden kaynaklanan damgalama ve ayrımcılıkla da mücadele edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN kamera CAN ÇUBUKÇUOĞLU/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Türkiye'de İlk Gönüllü HIV Test Merkezi Açıldı - Son Dakika

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