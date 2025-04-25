Türkiye'de Sıtma Vakası Yok - Son Dakika
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Sağlık

Türkiye'de Sıtma Vakası Yok

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de yerli sıtma vakasının sona erdiğini açıkladı.

25.04.2025 18:49
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SAĞLIK Bakanlığı, 'Dünya Sıtma Günü' nedeniyle yaptığı açıklamada, " Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda yerli sıtma bulaşı sona ermiş olup, yerli sıtma vakası görülmemektedir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın (DST) karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nin 14-23 Mayıs 2007'de gerçekleştirilen toplantısında, sıtma hastalığının önlenmesi ve kontrolüne yönelik gösterilen çabalara dikkati çekmek, hastalığa bağlı can kaybını azaltmak için çalışmaların sürdürülmesini sağlamak amacıyla 25 Nisan tarihinin 'Dünya Sıtma Günü' olarak kabul edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sıtma, hastalığa sebep olan Plasmodium cinsi parazitleri taşıyan dişi Anofel türü sivrisineklerin kan emmesi esnasında insanlara bulaşan, hayatı tehdit eden bir hastalıktır. İnsanlarda hastalığa sebep olan 5 farklı Plasmodium türü bulunmakla beraber Plasmodium falciparum ve Plasmodium vivax türleri en büyük riski oluşturanlardır. Sıtma; yüksek ateş, baş ağrısı, üşüme ve titreme ile karakterize bir hastalıktır. İlk belirtiler genellikle parazit taşıyan sivrisineğin sokmasından 10-15 gün sonra ortaya çıkar. Sıtma önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hastalık tanısının erken koyularak tedaviye gecikmeden başlanması hayat kurtarıcıdır. Özellikle Plasmodium falciparum türü sıtmada tedaviye 24 saat içinde başlanmazsa hastalık şiddetlenerek can kaybına yol açabilir" denildi.

'VAKALARIN YÜZDE 94'Ü AFRİKA KITASINDA YER ALIYOR'

Sıtma hastalığının, Sahraaltı Afrika'da yaygın olduğu ve DST'nin raporuna göre Güney Asya, Güneydoğu Asya, Doğu Akdeniz, Batı Pasifik bölgelerinde ve Amerika kıtasında da görüldüğüne dikkat çekilerek, "Dünya Sağlık Teşkilatı, 2024 yılı raporunda, dünyada 83 ülkede 263 milyon sıtma vakası olduğunun ve bunlardan 597 bin vakanın hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini belirtmiştir. Bu vakaların yüzde 94'ü, can kayıplarının ise yüzde 95'i Afrika kıtasında yer alan ülkelerde görülmüştür. Özellikle hamile kadınların, bebeklerin, 5 yaş altındaki çocukların, mültecilerin, göçmenlerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin risk altında olduğu belirtiliyor. Afrika kıtasında 2023 yılında görülen sıtma ölümlerinin yüzde 76'sı 5 yaş altındaki çocuklarda görülmüştür. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda yerli sıtma bulaşı sona ermiş olup yerli sıtma vakası görülmemektedir. Ancak sıtmanın yaygın görüldüğü ülkelerden gelenlerde veya bu ülkelere seyahat edenlerde sıtma hastalığı tespit edilebilmektedir. Sıtma hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek hastalara ücretsiz olarak verilmektedir. Bakanlık, sıtmanın yaygın olarak görüldüğü bölgelere seyahat edenlerin koruyucu ilaç kullanmasını ve sivrisineklerle teması azaltacak önlemleri kullanmalarını önermektedir. Türkiye'de koruyucu sıtma ilaçları T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı Seyahat Sağlığı Merkezlerinden ücretsiz olarak temin edilebilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Türkiye'de Sıtma Vakası Yok - Son Dakika

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